В Зеленодольске организуют дополнительную парковку и шаттл для фестиваля «Лед и Свет»

Фото: Максим Платонов

Глава Зеленодольска Михаил Афанасьев объявил о введении дополнительных мер для обеспечения транспортной доступности во время фестиваля «Лед и Свет», который пройдет с 3 по 8 января в Раифском монастыре.

Из-за высокой популярности мероприятия и затруднений с движением в поселке Садовый будет организована дополнительная парковка для автомобилей, а также запущен бесплатный шаттл.

Шаттл будет работать ежедневно с 10.00 до 18.00, курсируя между Садовым и Раифским монастырем. Это решение принято, чтобы туристам было легче добраться до места проведения фестиваля, где ожидается множество посетителей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Глава района принес извинения за возможные неудобства и призвал жителей и гостей вносить свои предложения по улучшению транспортной ситуации.

По информации властей, уже с 1 января добраться до монастыря стало сложно из-за пробок, которые образовались на трассе Казань — Йошкар-Ола.

Анастасия Фартыгина