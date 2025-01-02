В Татарстане число доступных продуктов исламского банкинга превысило 30 единиц

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В Татарстане число доступных продуктов исламского банкинга уже превысило 30 и продолжает увеличиваться. Об этом сообщили в «РБК Татарстан».

В 2024 году на рынке были представлены новые финансовые инструменты, включая корпоративные карты, расчетно-кассовое обслуживание, факторинг, доверительное управление, поручительство и лизинг. Также среди других новинок появился льготный гарантийный продукт «Даман».

Ренат Едиханов, председатель правления потребительского общества «Ас-Салям», выразил уверенность, что в 2025 году рынок пополнится новыми продуктами оптового привлечения капитала. Он подчеркнул, что также будет развиваться инфраструктура для партнерского капитала и начнется массовый выпуск сукук — облигаций, соответствующих шариату.

Анастасия Фартыгина