Умер научный журналист и писатель Алексей Алексеенко

Карьера Алексеенко охватывала десятилетия работы в ведущих СМИ, включая журналы «Сноб», Forbes и «Вокруг света»

1 января 2025 года в возрасте 64 лет ушел из жизни российский молекулярный генетик, научный журналист и редактор Алексей Алексеенко, написал в своем телеграм-канале генеральный директор и главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов. Карьера Алексеенко охватывала десятилетия работы в ведущих СМИ, включая журналы «Сноб», Forbes и «Вокруг света», а также достижения в области популяризации науки.

— Он был каким-то удивительно умным, спокойным и все понимающим про свою болезнь. Когда я попросил его подумать о второй книге, он сказал: «Павел, я не успею», — написал Подкосов.

Алексей Алексеенко родился 18 августа 1960 года. Сначала изучал физику в МИФИ, но вскоре его увлекла генетика, что определило всю дальнейшую профессиональную траекторию. Получив степень кандидата биологических наук, он посвятил себя молекулярной генетике, а начиная с 1998 года активно публиковался как научный журналист. Он работал в таких изданиях, как Men’s Health и GQ, занимая ведущие редакторские позиции, а с 2012 по 2017 годы возглавлял журнал «Сноб». В декабре 2020 года Алексеенко стал главным редактором одного из старейших российских изданий — журнала «Вокруг света».

Реальное время / realnoevremya.ru

Широкую известность Алексей Алексеенко получил как автор научно-популярных текстов. Его книга «Секс с учеными. Половое размножение и другие загадки биологии», изданная в 2023 году, раскрыла сложные темы эволюционной биологии в легкой и увлекательной манере. В этом труде ученый исследовал загадки полового размножения, популяционной генетики, мейоза и даже социальных аспектов секса, приглашая читателей задуматься о фундаментальных вопросах жизни. В книге нашлось место и для неожиданных научных гипотез: например, возможность появления человека с мутацией, которая обеспечивает бесполое размножение, обсуждалась с долей юмора и философских рассуждений. В 2024 году книга «Секс с учеными» вошла в лонг-лист премии «Просветитель».

Коллеги отмечают, что одной из главных заслуг Алексеенко стало умение соединять академическую точность с простотой и доступностью изложения. Его работы вдохновили читателей, расширив круг интересующихся биологией и генетикой. Алексей Алексеенко редактировал книги «Почему наш мир таков, каков он есть?» и «Время Березовского» Петра Авена. В 2019 году Алексеенко занял второе место на конкурсе Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year со статьей о генетической идентификации преступников.

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Екатерина Петрова