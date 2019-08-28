Telegram начнет публичный тест своей криптовалюты 1 сентября

Мессенджер Telegram Павла Дурова начнет публичный этап тестирования своего блокчейна — TON (Telegram open network). Запустить тест планируется 1 сентября.

Во время этого этапа разработчики выложат в открытый доступ код ноды (узел блокчейн-сети) и инструкция по ее установке, пишут «Ведомости».

Также должны стать доступны шардинг (это процесс разбивки транзакций на отдельные куски для обеспечения масштабирования) и консенсус (механизм подтверждения новых блоков в блокчейне), что позволит тестировать весь блокчейн.

Один из инвесторов отметил, что все заинтересованные лица ждут публикации кода ноды и инструкции к ней. Это позволит любому разработчику создавать собственную ноду блокчейна TON.

Блокчейн состоит из сети нод — по сути это компьютеры, которые хранят часть или всю информацию о блокчейне и обмениваются между собой информацией о блоках и транзакциях. Чем больше нод, тем более распределенная сеть блокчейна и тем сложнее принять решение в пользу того или иного участника сети.

Напомним, что закрытый тест криптовалюты Telegram начался еще в апреле 2019 года. Стоимость блокчейна Дурова оценивается в $30 млрд.