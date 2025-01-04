Ребрендинг кино, театр Камала, шесть «Золотых масок»: как пережили год деятели культуры

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Главному кинофестивалю Татарстана в минувшем году вернули название «Алтын минбар», правда, отказались от приставки «мусульманский». Неожиданно символом прогресса в национальном искусстве выступил казанский цирк. Татарстанские артисты удостоились шести «Золотых масок», пока для них в три смены строили новый театр им. Галиасгара Камала. Тем временем градозащитники активно включились в борьбу за советское зодчество в Казани. Подробнее о ключевых итогах культурной жизни республики в 2024-м и планах на 2025 год — в обзоре «Реального времени».

Казанское кино вернулось к истокам

20-й форум деятелей кино в Казани перестали называть «фестивалем мусульманского кино» — его именуют просто фестивалем «Алтын минбар». Под таким названием проект развивали с 2005 года. Вопрос: что же такое мусульманское кино — деятели культуры Татарстана активно обсуждали еще тогда. Среди последних споров — история с картиной-победительницей 2021 года «18 килогерц» из Казахстана о жизни подростков Алматы в 1990-е.

20-й сбор деятелей кино в Казани перестал называться «фестивалем мусульманского кино» и стал просто фестивалем «Алтын минбар». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди учредителей фестиваля остаются Совет муфтиев России и Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир». На фестиваль поступило 814 заявок из 47 стран, Гран-при получил фильм «Легенды вечных снегов» якутского режиссера Алексея Романова.

Среди татарстанских премьер самая громкая — вторая большая работа Салавата Юзеева «Гашыйклар тавы»/«Гора влюбленных» о паре, разлученной войной. Попав в список поощряемых проектов Министерства культуры России, она получила субсидию в 50 млн рублей — деньги упали на счет московской продюсерской компании «Новый взгляд». Юзеев снял фильм по текстам своего отца, драматурга и поэта Ильдара Юзеева.

Показательным для Татарстана стала премьера фильма «Кара урман» о Мусе Джалиле: снял его «пришлый» режиссер Радик Кудояров, общественности его представили в театре оперы и балета. В ближайшее время, впрочем, проката ждать не стоит, сначала — фестивали.



Телеканал ТНВ совместно с кинокомпанией «Ватан 21-й век» снимает сериал «Кеше китә — җыры кала»/«Человек уходит — песня остается» по повести Мухаммета Магдеева о татарской деревне 40—60-х годов прошлого века. Премьера картины на татарском языке ожидается в наступившем 2025 году.

Количество заявок на Казанский кинофестиваль растет. Реальное время / realnoevremya.ru

Второй большой фильм — картина Рауфа Кубаева «Немая кукушка», снятый по серьезно упрощенной инсценировке пьесы Зульфата Хакима (сам он играет в нем одну из важных ролей). В нем тоже есть романтическая линия, возлюбленную главного героя играет певица Саида Мухамметзянова.

Наконец, в этом году на фестивале представили картину «Я приду», основные съемки которой завершились в 2019-м. На нее, благодаря конкурсам, удалось получить чуть более 2 млн рублей, но в основном, говорят авторы, историю о двух сбежавших проблемных детях снимали бесплатно. Картина выйдет в прокат в наступившем 2025 году.

К 20-му фестивалю «Алтын минбар» вернулся к первоначальному названию, но также перестал именоваться «мусульманским». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Мы получили финансирование из бюджета Министерства культуры РФ на создание фильма по произведению Ильдара Юзеева, — говорит директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. — Мне кажется, что это знаковый момент, потому что получение субсидии дает возможность снимать в разных регионах, в Белоруссии, Москве, и получать продукт, который конкурентоспособен на мировой арене.

По ее словам, в этом году удалось провести несколько дней татарстанского кино — в Малайзии, Ираке и Марокко. Три страны исламского мира приняли Татарстан со своими фильмами. «Это результат работы в целом и республики, и Министерства культуры. И бренд казанского фестиваля «Алтын минбар» тоже имел эффект. Также в этом году у нас было очень много дней татарстанского кино в регионах России, практически все наши соотечественники, родственники, которые живут за пределами Татарстана, увидели наши новинки. И, конечно, мы очень гордимся нашим фестивалем для детей «Милли мультFest», который пробуждает интерес к кино и к анимации у жителей Татарстана, начиная с 7 до 17 лет. Это наше будущее. Если они сегодня будут вовлечены в это производство, в дальнейшем у нас будет база, которая станет уже выпускать кадры для индустрии», — считает спикер.



На музыкальном фронте без перемен

Музыкальные новости Татарстана, помимо фестивалей и локальных релизов, дополняли истории об участии наших певцов во франшизах телевизионного шоу The Voice.

Саида Мухаметзянова, которую до сих пор обозначают как участницу конкурса «Голос. Дети», дошла до полуфинала узбекского Ovoz. А вот Саид Галиуллин стал вторым по итогам суперфинала шоу «Голос. Дети».

Несколько занятных цифр из итогов года. коллаж realnoevremya.ru

Масштабные осенние события, включая саммит БРИКС, официально стали причиной переноса фестиваля «Үзгәреш җиле»/«Ветер перемен», которым обычно завершался год. Таким образом, стартовавший в 2016 году фестиваль взял перерыв как минимум на год. Сообщается, что мероприятие, запомнившееся джазовыми переработками татарских хитов, а также внезапными гастролями в «Карнеги-холл», ожидает серьезная реформа.

В отсутствии «Ветра перемен» серьезные заявки на роль главного фестиваля выдал «Восточный базар», который в 2024 году собрал артистов из 30 стран и 20 регионов, само мероприятие длилось 11 дней и завершилось гала-концертом в «Пирамиде».

Новые музыкальные исполнители из Казани могут называть себя достаточно известными, поскольку теперь это можно определять не концертами, а количеством прослушиваний. В этом плане любопытна история певицы Beku: она записала кавер на песню «Тимәсен тик күзләрем», сумела уладить права с правами (указав исполнительницу Гузель Уразову как участницу дуэта) — в результате только на «Яндекс.Музыке» у нее около 200 тыс. слушателей.

Саида Мухаметзянова перезапустила международную карьеру через узбекский «Голос». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Новое здание театра им. Камала

Главной стройкой года для деятелей культуры и не только стало возведение нового здания театра Камала. Несмотря на то, что работа кипела в три смены, храм Мельпомены не смогли полноценно открыть к саммиту БРИКС, хотя делегации смогли оценить его интерьеры. Предполагалось, что в начале декабря в нем пройдет архитектурно-строительный форум «Казаныш», но его перенесли на начало февраля 2025 года. Сам же театр открыли в канун 2025 года итоговой пресс-конференцией раиса Татарстана. Журналисты стали первыми гостями объекта.

В новом здании у Камаловского театра будет уже не две, а четыре сценические площадки. В связи с переездом возник вопрос об использовании старого здания. Рустаму Минниханову предлагали концепцию молодежного центра, свои желания озвучивал фонд Вагапова, но раис республики хочет видеть в помещении на улице Татарстан музыкальный театр.

Рустам Минниханов хочет видеть в помещении на улице Татарстан музыкальный театр. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом казанский ТЮЗ с середины года играет на гостевых площадках. Здание на Островского переживает масштабный этап реконструкции и ремонта, включая системы отопления, освещения, обогрева кровли, канализации. Над главным входом появится малая сцена.

Заметным событием культурной жизни республики стало дело руководителя Буинского театра Раиля Садриева, которого обвинили в продаже билетов на три показа моноспектакля «Дервиш» с перечислением денег на ИП супруги. За коллегу вступилось коллективным письмом театральное сообщество, Садриев не может покидать вечером дом, ходить на работу, общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом. Между тем прокурор республики Альберт Суяргулов на декабрьской антикоррупционной пресс-конференции сообщил, что в деле режиссера, который еще в 1990-е активно занимался разным бизнесом, всплывают новые эпизоды.

В других театрах Казани произошли кадровые перестановки. Директор Кариевского Луиза Янсуар после постановки по фейковому дастану «Шан кызы» ушла из руководства. Ее сменил Ильнур Гайниев, ранее работавший на аналогичной должности в Мензелинске.

В Альметьевске — новый главный режиссер: венгерский татарин Сардар Тагировский. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Другое назначение — приезд в Альметьевский театр венгерского режиссера Сардара Абдуллина (Тагировского). Ранее он поставил в Тинчуринском два спектакля, включая «Ядәч! Исемдә!», основанную на воспоминаниях самого Абдуллина, который в детстве жил в Казани на улице Хади Такташа.

Не менее важное событие — вступление в должность главного режиссера Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина Лилии Ахметовой. Рустям Галиев остается на позиции директора, а зритель ждет чуда и премьер.

«Золотая маска» в 2024-м стала триумфом для республиканских театров: Камаловский, Кариевский и «Экият» вместе забрали шесть наград. Между тем премию ожидают новые перемены: с 1 февраля из конкурса исключена номинация «Эксперимент», а премии получают сами спектакли, а не актеры и режиссеры.

— В этом году мне запомнились два спектакля в Камаловском: о Тукае и Авзаловой, — говорит худрук театра «Экият» Ильгиз Зайниев, в конце года внезапно ставший директором театра Камала. — То, что в цирке была показана татарская программа. Победы Татарстана в «Золотой маске». Там дали звание академического театра. Миляуша Таминдарова получила Тукаевскую премию. Ильяс Камал победил в конкурсе «Партитура» и возглавил Союз композиторов Татарстана. У Эльмира Низамова прошла премьера балет «Тесла», а у Миляуши Хайруллиной — сольник. Радует, как растет студия «Апуш». Театры работали все лето, и народ, что удивительно, ходил. Беспокоит многое. Нет молодых режиссеров, драматургов, художников, кажется их и не будет. Нас, стариков, все еще водят в молодых.

Что касается локальных премий, то Тукаевская продолжает оставаться предметом спора представителей культуры старшего поколения, хотя на нее уже второй раз заявляли композитора Эльмира Низамова, ему в этом году исполнилось 37 лет.

Театральная «Тантана» отметила в 2024-м атнинский театр со спектаклем «Ай тотылган төндә»/«Ночь. Затмение» по пьесе 1963 года башкирского классика Мустая Карима о семейных обычаях XVII века.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одно событие всколыхнуло театральную среду. Это история, когда театру кукол «Экият» предъявили досудебную претензию за фольклорных героев, затребовав за использование персонажей, которых запатентовала местная компания, полмиллиона рублей (впрочем, потом сумма договора снизилась до одного рубля). Министерство культуры РТ уже намерено обратиться в «Роспатент» за разъяснениями, а депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов попросил Альберта Суяргулова проверить правомерность действий компании «Национальные игрушки».

Самым смелым среди культурных институций Татарстана стал Казанский цирк. 26 апреля, в День родного языка, он вместо камерного праздника на тысячу человек предложил спектакль на татарском языке «На Сенном базаре», который с учетом всех показов собрал 16 тысяч зрителей в основном детей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

3,5 млрд рублей из бюджета на реставрацию

Безусловно, крупнейшим событием для Казани стал саммит БРИКС. При этом в дни его проведения культурных мероприятий было не так уж и много. Однако в течение года Татарстан принял несколько крупных проектов. Среди них — Всероссийский библиотечный конгресс и федеральный проект «Музейные маршруты России».

При этом к саммиту в Казани были отреставрированы более 80 памятников архитектуры. Среди них — Казанская ратуша, башня Сююмбике, железнодорожный вокзал и мечеть Марджани. В целом в этом году из бюджета Татарстана на реставрацию исторических зданий и памятников было выделено более 3,5 млрд рублей (еще 700 млн — пожертвования). Среди знаковых событий — реконструкция Памятника павшим воинам на Казанке. В 2024-м начала работу «Белая мечеть» (она же «Урта Таш»), водрузили новый полумесяц на мечеть в селе Маскара Кукморского района. После трех лет кропотливой работы, в рамках федерального проекта «Историческая память», завершились масштабные реставрационные работы на мечети «Иске Таш» в Казани. Малозаметным, но важным событием стало решение о внесение в планы реконструкции татарстанских дебаркадеров.

К саммиту БРИКС обновили мечеть Марджани. предоставлено пресс-службой комитета по охране культурного наследия РТ

Однако и 2024 год не обошелся без скандала вокруг сноса исторических зданий, которые не имеют охранного статуса (Нариманова 40, Клары Цеткин, 12, Чехова, 29, Хади Атласи 2, 4, 8, Токарная, 5). Были уничтожены и другие знаковые культурные объекты.

— В Набережных Челнах уничтожена мозаика из керамической плитки в здании школы олимпийского резерва на Автозаводском проспекте, — говорит автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев. — Ее создали в 1980 году две выдающихся художницы Александра Ивановна Фомина и Ольга Владимировна Мунц-Шиловская. В Казани на улице Токарной снесено исторически ценное здание из застройки Адмиралтейской слободы. Это самые громкие потери. Случались и разочарования. Например, когда в историческом доме Щербаковой на улице Жуковского разобрали два лишних этажа, а затем эти же неуместные этажи были отстроены заново. Из хороших новостей: восстановление «Белой мечети» в Ново-Татарской слободе, начало реконструкции домов Павла Васильевича Щетинкина на Баумана.

Главной гражданской инициативой в сфере градозащитного движения стало создание реестра объектов монументального искусства Татарстана, куда было включено все: мозаика (камень, смальта), сграффито, монументальная живопись (масло, темпера), резьба (дерево, гипс, цемент); металл; шамот; чеканка; батик и витражи. Как указывают его составители, идея пришла, когда фактически было уничтожено сграффито казанских художников Рустема Кильдибекова и Васила Маликова на здании КНИТУ-КХТИ. Советское наследие гораздо меньше защищено, чем объекты седой старины, но их значимость умалять нельзя.

Ян Гордеев

«Идет процесс рождения новой сущности»

— Если говорить про итоги на уровне страны, то главное — это проведение БРИКС, — говорит министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Мы еще не в полной степени осознаем значимость этого события. Но сам факт, что на землю Татарстана приехали лидеры многих стран и то, что были достигнуты определенные соглашения — это важный для мира сигнал. Тема принятия ключевых для мира договоров и решений — значимый маркер истории территории. Я очень надеюсь, что Казань такое место в истории человечества займет.

В числе важных итогов года в сфере культуры республики министр также назвала строительство Камаловского театра: «Это интересный, захватывающий процесс. Идет рождение новой сущности. Мир меняется, но мне искренне хочется, чтобы актуальные формы искусства, современная эстетика мысли и смыслов присутствовала в нашей жизни. Сегодня мы стоим в точке невозврата, когда нужно четко понимать, что нужно сделать, чтобы и через 100 лет мы как народ, как нация были, чтобы мы могли сказать свое слово миру. Для меня театр — это инструмент сохранить себя, сохранить свою идентичность. В 2025 году будут выборы раиса. Я хорошо помню, когда Рустам Нургалиевич заходил на новый цикл, говорил о том, что очень важно, чтобы мы не остались «сувенирным народом». С точки зрения формирования ключевых нарративов будущим поколениям, строительство современного театра чрезвычайно важно».

С точки зрения формирования ключевых нарративов будущим поколениям, строительство современного театра чрезвычайно важно. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Россия — многонациональное государство, продолжила свою мысль глава Минкульта Татарстана, добавив, что гордится тем, что Татарстан достаточно часто представляет Россию на крупных международных форумах: «Мне кажется, в этом сила нашей страны, то, что мы такие разные, но тем не менее у нас есть возможности сохранить себя, свое этническое многообразие, построенное на дружбе, а не на принуждении». Она также напомнила, что артисты республики постоянно гастролируют по России и за ее пределами. К примеру, в декабре гастроли театра оперы и балета собрали аншлаги в Китае. Но ездят не только крупные театры. «К примеру, Атнинский театр, театр в населенном пункте, где проживают 3 500 человек, — его приглашают, потому что у них есть хорошие спектакли, с хорошим татарским языком. Мы интересны миру. И это важно», — подчеркнула Ирада Аюпова.



— Сейчас готовится полноценная цирковая программа. То, что мы провели 26 апреля — это был пробный шар. Была амбиция сделать цирковую программу на татарском языке — мы ее сделали. И люди пришли! Даже для меня это было открытием. Обычно 26 апреля мы проводили один спектакль в театре оперы и балета. А теперь спектакль посмотрели не тысяча, а 16 тысяч человек. Я считаю, что это очень хорошая история, и мы в любой момент можем не только воссоздать подобный проект, но и развивать его! — убеждена министр.