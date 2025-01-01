Куда пойти в Казани 1 января
Первый день нового года — не повод сидеть дома. «Реальное время» собрало для вас самые интересные события, которые будут проходить в Казани.
Ретро Новый год
В этом году мероприятие посвящено советскому кинематографу. В программе — выступление кавер-группы «Городские пижоны», диджей-сеты с известными танцевальными хитами прошлого, дискотека, фотозона и Дед Мороз со Снегурочкой.
Где: «Крылья Советов»
Когда: 18:00
Спектакль «Щелкунчик»
Парад спектаклей у главной елки Казани открывает «Щелкунчик». Это история о приключениях Мари Штальбаум, которой на Рождество подарили волшебный замок с куклами. Среди них — загодочный щелкунчик.
Где: главная сцена у Центра семьи «Казан»
Когда: 17:00
Марафон новогодних фильмов
В первый день нового, 2025 года каток парка «Черное озеро» превратится в кинотеатр под открытым небом. Здесь покажут традиционные для просмотра в новогодние праздники фильмы — серию о Гарри Поттере и «Хроники Нарнии».
Где: парк «Черное озеро»
Когда: с 09:00 до 23:00
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