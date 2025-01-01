Куда пойти в Казани 1 января

Фото: Максим Платонов

Первый день нового года — не повод сидеть дома. «Реальное время» собрало для вас самые интересные события, которые будут проходить в Казани.

Ретро Новый год

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году мероприятие посвящено советскому кинематографу. В программе — выступление кавер-группы «Городские пижоны», диджей-сеты с известными танцевальными хитами прошлого, дискотека, фотозона и Дед Мороз со Снегурочкой.



Где: «Крылья Советов»

Когда: 18:00

Спектакль «Щелкунчик»

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Парад спектаклей у главной елки Казани открывает «Щелкунчик». Это история о приключениях Мари Штальбаум, которой на Рождество подарили волшебный замок с куклами. Среди них — загодочный щелкунчик.

Где: главная сцена у Центра семьи «Казан»

Когда: 17:00

Марафон новогодних фильмов

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В первый день нового, 2025 года каток парка «Черное озеро» превратится в кинотеатр под открытым небом. Здесь покажут традиционные для просмотра в новогодние праздники фильмы — серию о Гарри Поттере и «Хроники Нарнии».

Где: парк «Черное озеро»

Когда: с 09:00 до 23:00