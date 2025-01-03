Шведская академия: Владимир Набоков 10 раз номинировался на Нобелевскую премию

Эти сведения стали известны благодаря рассекреченным архивным документам в Шведской академии

Фото: Екатерина Петрова

Знаменитый писатель и переводчик Владимир Набоков 10 раз становился номинантом на Нобелевскую премию по литературе, однако награды так и не получил. Эти сведения стали известны благодаря рассекреченным архивным документам, которые проливают свет на процессы выдвижения и обсуждения кандидатур в Шведской академии. По истечении 50 лет, Нобелевский комитет рассекречивает списки номинантов.

Согласно архивным данным, кандидатура Набокова выдвигалась университетскими литературоведами из США, Германии, Югославии и Нидерландов. Тем не менее предложения неоднократно отклонялись Нобелевским комитетом, который так и не включил имя писателя в число серьезных претендентов. Исторические списки свидетельствуют, что Набокова номинировали в 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1973 годах.

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Последняя из попыток была предпринята в 1974 году, однако премию тогда разделили между шведскими писателями Эйвиндом Юнсоном и Харри Мартинсоном. Это решение вызвало шквал критики в прессе, особенно в самой Швеции, где академию обвинили в «национализме» и «провинциальности». Многие литературные критики и исследователи считают, что игнорирование Набокова стало одной из наиболее спорных страниц в истории Нобелевской премии.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Владимир Набоков родился в 1899 году в Санкт-Петербурге, а позже эмигрировал сначала в Европу, а потом в США. Он писал на двух языках — русском и английском, стал автором таких знаковых произведений, как «Лолита», «Дар» и «Бледный огонь». Его мастерство в создании сложных литературных структур, поэтический язык и глубокий психологизм произведений вызывали восхищение у читателей и литературоведов по всему миру. Тем не менее его творчество часто вызывало и противоречивые оценки, что могло сыграть свою роль в решениях Шведской академии.

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Эксперты считают, что многократные номинации Набокова — это свидетельство признания его литературного гения, несмотря на отсутствие заветной награды. История его выдвижений также подчеркивает субъективность и политические нюансы в принятии решений о вручении Нобелевской премии. Споры о том, почему столь выдающийся автор остался без Нобелевской премии, продолжаются до сих пор.

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Екатерина Петрова