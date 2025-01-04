В Татарстане на ремонт дорог в рамках нацпроекта направят 7 млрд рублей

Фото: Елизавета Пуншева

В 2025 году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане направят 7 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

В 2025 году в нормативном состоянии необходимо поддерживать минимум 52,2% региональных дорог. К 2030 году этот показатель должен достигнуть 60%.

По нацпроекту будут реализовываться мероприятия по развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В 2025 году модернизация светофоров адаптивной системой управления, предполагающая развитие подсистемы мониторинга параметров транспортного потока и видеонаблюдения, будет производиться в Казани и Набережных Челнах. На эти цели дополнительно перечислят 97 млн рублей из федерального бюджета.

Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» разработали по указу президента России Владимира Путина. В его состав вошли такие федеральные проекты, как «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Елизавета Пуншева