Минтранс России: в Черное море из затонувших танкеров вытекло 2,4 тыс. тонн мазута

Фото: Максим Платонов

После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» вблизи Керченского пролива в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Согласно информации, предоставленной Морспасслужбой, объем нефтепродуктов, попавших в море, оказался значительно меньше первоначальных оценок, основанных на словах капитанов танкеров. Крушение стало первой аварией с использованием тяжелого топочного мазута марки М100 в мире.

Мазут М100, который застывает при температуре +25°C и по плотности схож с водой или тяжелее, не всплывает на поверхность, а остается в толще воды или уходит на дно. Это создает дополнительные сложности для ликвидации последствий разлива, так как в мире нет проверенных технологий для его удаления из водной среды.

Основным способом борьбы с загрязнением остается сбор мазута с береговой линии, когда он выбрасывается в прибрежную зону.

Напомним, что крушение танкеров произошло 15 декабря, когда они перевозили более 9 тыс. тонн мазута. На сегодняшний день, 2 января, новые участки разлива топлива были обнаружены в Крыму и вблизи Анапы.

Событие вызвало широкое обсуждение в обществе, по следам катастрофы ввели режим ЧС федерального уровня. «Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.



Анастасия Фартыгина