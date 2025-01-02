В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП: 27 человек пострадали

Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщили в SHOT.

Инцидент произошел на въезде в город, когда автобус, в котором находились 37 пассажиров, столкнулся с иномаркой и врезался в бетонное ограждение.

Основной удар пришелся на переднюю часть и левую сторону автобуса, что привело к серьезным повреждениям лобового стекла.

В результате аварии травмы получили 27 человек, включая туристов и водителя автобуса. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местную больницу для получения медицинской помощи. Ситуация находится под контролем местных властей.

Анастасия Фартыгина