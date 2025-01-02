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В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП: 27 человек пострадали

17:22, 02.01.2025
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП: 27 человек пострадали
Фото: скриншот с telegram-канала shot

Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщили в SHOT.

Инцидент произошел на въезде в город, когда автобус, в котором находились 37 пассажиров, столкнулся с иномаркой и врезался в бетонное ограждение.

Основной удар пришелся на переднюю часть и левую сторону автобуса, что привело к серьезным повреждениям лобового стекла.

  • В результате аварии травмы получили 27 человек, включая туристов и водителя автобуса. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местную больницу для получения медицинской помощи. Ситуация находится под контролем местных властей.
Анастасия Фартыгина

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