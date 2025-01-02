В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП: 27 человек пострадали
Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщили в SHOT.
Инцидент произошел на въезде в город, когда автобус, в котором находились 37 пассажиров, столкнулся с иномаркой и врезался в бетонное ограждение.
Основной удар пришелся на переднюю часть и левую сторону автобуса, что привело к серьезным повреждениям лобового стекла.
- В результате аварии травмы получили 27 человек, включая туристов и водителя автобуса. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местную больницу для получения медицинской помощи. Ситуация находится под контролем местных властей.
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