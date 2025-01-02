В Татарстане с 29 декабря по 1 января произошло 32 пожара

Фото: Динар Фатыхов

С 29 декабря по 1 января на территории Татарстана произошло 32 пожара, в результате которых один человек погиб, двое получили травмы, а один был спасен. Также три человека пострадали от использования пиротехнических изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

В связи с увеличением числа происшествий МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности во время новогодних праздников. Специалисты рекомендуют приобретать только сертифицированные гирлянды и пиротехнику в специализированных магазинах, избегая уличных лотков.

Кроме того, следует строго следовать инструкциям при использовании пиротехники и соблюдать безопасные расстояния: не менее 30 метров от общественных и жилых зданий, а также 500 метров от производственных объектов. Малолетние дети не должны оставаться без присмотра, а работающие электроприборы, зажженные свечи и готовящаяся еда — без контроля.



Анастасия Фартыгина