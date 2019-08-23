Итоги дня: Казань без отходов, поющий треугольник и кокаин хоккеиста

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 августа.

Татарстан и Coca-Cola заключили соглашение, по которому Казань должна войти в программу компании «город без отходов». Coca-Cola будет принимать пластиковую тару от своей продукции.

Лидером по просмотрам стал ролик, приглашающий татарстанцев на выборы пением треугольника (эчпочмака). Суммарное количество просмотров превысило отметку в 5 миллионов.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российского хоккеиста Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Он был пойман на употреблении кокаина.

Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен WorldSkills, получают зарплату на 40—60% выше остальных. Об этом в Казани на чемпионате рабочих профессий рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами чиновников. Лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ (133 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (97,5 тыс. рублей) и Чукотка (93,8 тыс. рублей).

Генеральный директор Казанского порохового завода Александр Лившиц заявил, что все опасные производства на предприятии будут сворачиваться. Однако завод продолжит развивать гражданские направления.

