Итоги дня: Казань без отходов, поющий треугольник и кокаин хоккеиста
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 августа.
Татарстан и Coca-Cola заключили соглашение, по которому Казань должна войти в программу компании «город без отходов». Coca-Cola будет принимать пластиковую тару от своей продукции.
Лидером по просмотрам стал ролик, приглашающий татарстанцев на выборы пением треугольника (эчпочмака). Суммарное количество просмотров превысило отметку в 5 миллионов.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российского хоккеиста Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Он был пойман на употреблении кокаина.
Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен WorldSkills, получают зарплату на 40—60% выше остальных. Об этом в Казани на чемпионате рабочих профессий рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами чиновников. Лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ (133 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (97,5 тыс. рублей) и Чукотка (93,8 тыс. рублей).
Генеральный директор Казанского порохового завода Александр Лившиц заявил, что все опасные производства на предприятии будут сворачиваться. Однако завод продолжит развивать гражданские направления.
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