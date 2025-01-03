Алексей Иванов анонсировал новый роман об истории Невьянской башни

Информация о выходе книги поступила от продюсера писателя Юлии Зайцевой

Фото: Екатерина Петрова

Алексей Иванов назвал свой новый роман «Невьянская башня», пишет телеграм-канал Books & Reviews. Это название сразу вызывает ассоциации с легендарной «уральской Пизанской башней», овеянной загадками и историями, которые до сих пор не дают покоя исследователям. Информация о выходе книги поступила от продюсера писателя Юлии Зайцевой. Книга интригует не только названием, но и обещанием рассказать о временах становления Урала как промышленного центра, а также о тайнах, окружающих Невьянскую башню и завод.

Репортаж о презентации книги Алексея Иванова «Вегетация» читайте здесь.

Невьянский завод был учрежден указом Петра I в 1699 году, что положило начало одной из самых значимых эпох в истории Урала. Уже в декабре 1701 года на реке Нейве домна выдала первую партию чугуна, а через несколько недель был выкован первый металл. Затем, в 1702 году, завод перешел в руки Никиты Демидова, чье имя стало символом промышленного роста региона. Его сын Акинфий продолжил дело, превратив завод в крупнейшего производителя артиллерийских снарядов и железа для нужд российского флота.

В 1721 году началось строительство знаменитой башни Демидовых, которое завершилось спустя четыре года. Башня выполняла множество функций: она служила колокольней, лабораторией, архивом, тюрьмой и даже конторой. Ее архитектура и назначение до сих пор вызывают споры. Кто именно был архитектором, остается неизвестным. Одни предполагают, что проектировщиками могли быть приглашенные мастера из Европы, другие уверены, что за строительством стояли местные умельцы.

Ира Полярная / Предоставлено издательством «Альпина. Проза»

Первое документальное описание башни появилось в чертежах горного чиновника Михаила Кутузова, датированных 1729—1734 годами. Позже академик Иоганн Гмелин включил описание башни в свою книгу «Путешествие по Сибири», опубликованную в 1751 году. Эти источники подтверждают уникальность сооружения: наклонная конструкция, тонко рассчитанные акустические свойства помещения и даже предположения о скрытых подземных ходах.

Сам Иванов не раскрывает подробностей сюжета нового романа, однако эксперты в литературной и исторической среде предполагают, что писатель, как и в своих предыдущих книгах, погрузит читателей в атмосферу времени, покажет внутреннюю динамику общества XVIII века и, возможно, предложит новые взгляды на жизнь Демидовых. Урал с его суровыми условиями, промышленной мощью и драматичными человеческими судьбами станет не просто фоном, а полноценным действующим лицом романа.

Продажа романа, вероятно, вызовет всплеск интереса к самому памятнику архитектуры. Невьянская башня, расположенная между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, давно стала символом промышленной мощи и культурного наследия Урала. За свою историю она пережила множество изменений, но остается одной из главных достопримечательностей региона.

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Екатерина Петрова