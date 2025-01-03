МЧС по Татарстану предупредило о сильном ухудшении погоды 4 января
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило о сильном ухудшении погодных условий 4 января.
По прогнозам синоптиков, в ночь и днем 4 января на территории Татарстана и в городе Казани ожидается сильный ветер с порывами 15—18 м/с, метель, сильная гололедица на дорогах, снежные заносы, снежная каша и местами сильный снег.
МЧС рекомендует гражданам соблюдать повышенную осторожность при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части следует использовать по возможности только пешеходные переходы.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону экстренных служб 112.
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