МЧС по Татарстану предупредило о сильном ухудшении погоды 4 января

Фото: Мария Зверева

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило о сильном ухудшении погодных условий 4 января.

По прогнозам синоптиков, в ночь и днем 4 января на территории Татарстана и в городе Казани ожидается сильный ветер с порывами 15—18 м/с, метель, сильная гололедица на дорогах, снежные заносы, снежная каша и местами сильный снег.

МЧС рекомендует гражданам соблюдать повышенную осторожность при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части следует использовать по возможности только пешеходные переходы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону экстренных служб 112.

Рената Валеева