В Казани добиваются альтернативы платным парковкам у социальных объектов

Конституционный совет РТ выяснил, что на 8 тысяч машино-мест муниципальных паркингов приходится лишь 10 бесплатных

Фото: Максим Платонов

В Казани проверяют на соответствие Конституции постановление исполкома о платных парковках. Городские чиновники и МКУ «Организатор городского парковочного пространства» не смогли ответить на вопросы членов Конституционного совета РТ, и заседание пришлось перенести. Следующий «раунд» противостояния города и граждан, отстаивающих право на бесплатную стоянку хотя бы перед социально-значимыми учреждениями, состоится уже в новом, 2025 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Используют граждан, как источник богатства»

Конституционный совет Татарстана взялся проверить на соответствие основному закону постановление исполкома Казани по обращению двух граждан. Заявители убеждены, что расширением сети платных парковок чиновники нарушают права граждан.

— По большому счету, для такого города, как Казань, практика создания платных парковок является, на мой взгляд, исключительно источником пополнения бюджета, — заявил «Реальному времени» перед началом заседания один из обратившихся — казанский юрист Теймураз Минджия.



Теймураз Минджия подчеркнул, что жители города платят налоги — фактически содержат чиновников. Инна Серова / realnoevremya.ru

То же самое, только более развернуто, он изложил членам Конституционного совета. Минджия подчеркнул, что жители города платят налоги — фактически содержат чиновников и «рассматривают власть как способ или средство обеспечения комфортного проживания в этом городе»:

— В республике в нашей стране в целом есть национальные богатства, которые должны идти на пользу, но не хотелось бы, чтобы граждане стали источниками богатства государства! В нашей стране, в республике, приоритетом объявлены интересы гражданина.

Юрист также задал вопрос, которым давно задаются казанские автовладельцы: почему исполком не создает новые парковки, не вкладывается в их благоустройство или вкладывается символически — наносит разметку на асфальт и ставит соответствующие дорожные знаки, а использует для сбора платы то, что построено предшественниками:

— Платные парковки созданы там, где их построила предшествующая система власти. Я хотел бы обратить внимание на локацию, где совсем недавно, летом этого года, была создана платная парковка, — на улице Патриса Лумумбы, около здания районной администрации, на парковку Казанского государственного университета, которая существовала, еще когда я поступил туда в 1987 году. Много платных парковок создается в дорожных «карманах», которые были созданы еще при проектировании дорог, как например, на улице Шмидта, напротив детского сада.

Почти на 8 тысяч мест лишь 10 бесплатных

Членов Конституционного совета РТ очень заинтересовали два аспекта — отсутствие бесплатных парковок (документального подтверждения их существования в виде опубликованного в открытом доступе реестра нет) и игра слов, при помощи которой исполком Казани уходит от ответственности за фактическое неисполнение требования закона РТ «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения…». Документ прямо запрещает размещать платные парковки на прилегающих территориях зданий образовательных, медицинских объектов, органов госвласти и местного самоуправления, организаций, оказывающих государственные и муниципальные услуги.

На вопрос членов Конституционного совета, каково соотношение в Казани количества платных и бесплатных парковок чиновники и оператор не ответили. Инна Серова / realnoevremya.ru

На вопрос Конституционного совета, каково соотношение в Казани количества платных и бесплатных парковок, ни представитель исполкома, ни представитель МКУ «Организатор городского парковочного пространства» ответить не смогли. А в ходе обсуждения выяснилось, что реестра бесплатных муниципальных парковок не существует — они, а, вернее, одна-единственная — 10 парковочных мест на улице Сафиуллина, указана в реестре платных парковок. И бесплатная она неспроста — представитель исполкома проговорился, отвечая на вопрос члена Конституционного совета Эльмиры Мустафиной, что «смысла делать ее платной нет». При этом платных парковочных мест в Казани на сегодня уже 7 829.

Кроме того, оказалось, что в исполкоме Казани словосочетание «прилегающая территория» толкуют исключительно как «территория непосредственно около самого здания и только». С учетом того, что здания школ и больниц обычно ограждены в целях безопасности, платные муниципальные парковки в Казани размещают вплотную к их заборам. К примеру, около огромного комплекса РКБ на Оренбургском тракте расположена такая же огромная платная парковка, а бесплатных мест практически нет. Поэтому граждане, приезжающие сюда на обследование, лечение, либо ухаживать за родственниками зачастую из дальних районов республики, из населенных пунктов, где нет автобусного сообщения, тратят огромные деньги на оплату парковки.

Нет бесплатной парковки на улице Шмидта, где расположено несколько лечебных учреждений, на улице Бутлерова, где несколько медицинских клиник, у Советского и Вахитовского райсудов, около Министерства труда и социальной защиты, около КФУ и других вузов, около многих школ и детсадов.

Когда председатель Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов спросил — согласовывались ли решения об организации платных парковок с надзорным органом, представитель исполкома на словах это подтвердил, но не смог предъявить ни единого документального свидетельства.

Прилегающая территория, которой нет

Предметом обсуждения стала и практика размещать платные муниципальные парковки за пределами дорожно-уличной сети. Как оказалось, в исполкоме считают, что в Казани есть лишь две платные муниципальные парковки, которые находятся за пределами улично-дорожной сети — на специально выделенных земельных участках — это парковки на улицах Годовикова и Олонецкой. Но в реальности, с точки зрения пользователей, их куда больше.

К примеру, недавно ставшая платной парковка перед Татвоенкоматом на Патриса Лумумбы явно находится за пределами красной линии этой улицы, но с 1 января 2024 года, согласно данным Публичной кадастровой карты, имеет разрешенное использование «Улично-дорожная сеть». При этом прилегающая территория у здания со стороны главного фасада вообще отсутствует — границы участка проходят по стене здания.

Недавно ставшая платной парковка перед зданием Татвоенкомата на Патриса Лумумбы явно находится за пределами красной линии этой улицы. скриншот с сайта Яндекс.карты

Ильгиз Гилазов поинтересовался у чиновника, не кажется ли ему, что исполком, определяя пределы, за которыми можно брать плату за парковку, дает расширительное толкование норм закона. Ответа он, впрочем, не получил.

Инвалид платит штраф трижды

В Конституционный совет по поводу платных парковок обратился еще один житель Казани — инвалид III группы Вадим Парфенов. Два эти обращения объединены в одно. Парфенов, имея право на бесплатную парковку, не нашел на улице Шмидта свободного места для инвалидов, оставил автомобиль на платном месте и получил штраф за неуплату стоянки. Лечиться надо, а оставить автомобиль подальше от поликлиники — не вариант, отметил мужчина — он попросту не дойдет с больными ногами. После первого штрафа инвалид получил еще два.

Инвалида III группы Вадима Парфенова трижды оштрафовали за неоплату парковки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Представителям исполкома Казани и оператору задали вопрос, почему реестр автомобилей инвалидов не состыкован с базами данных платных парковок и инвалидам выписывают штрафы. Они пояснили, что это технически сложно, но «работа ведется». Зато представитель исполкома сообщил:

— В таких случаях административные комиссии на первый раз стараются инвалидов не штрафовать, а выносить устное предупреждение.

Позднее «Реальное время» поинтересовалось у него, почему инвалидов наказывают за нарушения правил платных парковок, а за отсутствие свободных мест для людей с ОВЗ никто ответственности не несет? И как это выглядит с точки зрения соблюдения прав инвалидов в Казани?

Представитель исполкома сообщил, что административные комиссии «на первый раз стараются инвалидов не штрафовать». Инна Серова / realnoevremya.ru

Но ответа не последовало — чиновник заявил: «Все обращения в письменном виде. Напишите, вам все разъяснят».

«С каких это пор слуги народа указывают хозяевам?»

В Конституционном совете также обратили внимание на то, что муниципальные парковки в Казани вводят под предлогом освобождения улиц от припаркованных машин, но стоящие за плату автомобили транспорту уже не мешают. Так, член совета Роман Гафаров спросил, почему вместо платной парковки для освобождения проезжей части не ставят просто знак «Стоянка запрещена»? Ответа не последовало.

Зато в ходе заседания представитель исполкома сообщил, что некоторые платные парковки перед госучреждениями и социальными объектами организуются по обращениям граждан. Именно поэтому, указал он, сделали платной стоянку перед Татвоенкоматом — автомобилисты сами, дескать, попросили.

Член совета Роман Гафаров задал представителю исполкома вопрос, почему вместо платной парковки для освобождения проезжей части не ставят просто знак «Стоянка запрещена»? Инна Серова / realnoevremya.ru

Теймураз Минджия также рассказал о примерах установки дорожных знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» там, где стоит знак платной муниципальной парковки. Так, например, говорит он, дело обстоит на улице Шмидта напротив детсада №312, где для сбора денег с автомобилистов городские власти приспособили построенный еще при советской власти парковочный «карман» на дороге. Там вообще непонятно: заплатишь, пожалуй, за парковку, а тебе штраф пришлют за стоянку в неположенном месте, возмутился юрист.

В беседе с «Реальным временем» он указал, что не имеет претензий к республиканскому закону, который дублирует федеральный и предусматривает наличие бесплатных парковок около социально значимых учреждений. Все его нарекания исключительно к постановлению исполкома Казани. Оно называется «О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест)…», то есть, казалось было, предполагает создание любых парковок, но на деле выходит — исключительно платных, без какой-либо альтернативы.

Юрист добавил, что выводы Конституционного совета РТ не обязательны для исполнения чиновниками, и сейчас готовит обращение в суд:

— Я говорю: ребята, вы — власть, так сделайте так, чтобы мне было комфортно. Я не должен чувствовать себя источником обогащения! Моя претензия к городским властям заключается в том, что они не делают что-либо в интересах жителей города, используя неопределенность, двусмысленность и возможность двойного толкования закона. Они мне заявляют: не нравится — езжай на общественном транспорте. А с каких это пор слуги народа указывают хозяевам, каким транспортом ездить?