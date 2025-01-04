«БРИКС» стало словом года в Татарстане
В Татарстане словом 2024 года стало «БРИКС». За него проголосовали более 3 тыс. жителей республики, сообщает «Миллиард.татар».
В шорт-лист вошли 10 слов: БРИКС, «чәк-чәк», «ясалма интеллект», «татарча телеграм», «семья/гаилә», «шурале» и «су анасы», «хикәя» и «такмаза», «метеор», «утренний намаз», «ачык университет».
В лидеры выбились: БРИКС, «ясалма интеллект», «чак-чак», «семья/гаилә», «утренний намаз» и «татарча телеграм».
Слово «БРИКС» набрало 3 091 голос, следом за ним идут «чак-чак» и «гаилә», получившие 1 254 и 1 132 голоса соответственно.
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