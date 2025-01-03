Медики Татарстана обеспокоены дефицитом кадров, лекарств и спадом рождаемости

Главные достижения и разочарования врачей, законодателей и пациентов в 2024 году

Фото: Реальное время

Несбывшимися надеждами на новую детскую больницу, ростом кадрового дефицита в руководящем звене, успехами в борьбе с абортами, а также очень важной победой в защите прав пациентов, страдающих редкими заболеваниями, на своевременное получение дорогостоящих лекарств запомнится татарстанским медикам и их пациентам 2024 год. В материале «Реального времени» — главные события в медицине за последние месяцы и перспективы наступившего 2025-го.

Больница в режиме ожидания

В течение прошедшего года в Казани ждали начала строительства новой детской городской больницы, которая станет вторым многопрофильным медицинским центром после ДРКБ. О решении возвести ее на отчетной коллегии в прошлом январе докладывал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, а через месяц рассказал журналистам о планах начать стройку до конца 2024-го.

Тендер на проектирование этого многофункционального медицинского центра второго уровня был размещен Главстроем на сайте госзакупок еще в апреле 2023-го, заказ на разработку проекта ожидаемо получило ГУП «Татинвестгражданпроект». Но когда работа над проектом была практически завершена, замминистра здравоохранения РТ Владимир Филатов сообщил, что источники финансирования строительства больницы еще не определены. Проектная стоимость больницы, несмотря на готовность проекта, так и не была озвучена, а ее строительство так и не началось.

И, согласно ответу министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина на вопрос «Реального времени», не только сроки, но даже и место строительства больницы вновь под вопросом:

— Строительство данной больницы в приоритете, она будет построена, но где — на Гаврилова или же в другом месте — дислокация сейчас решается. Больница однозначно будет, есть поддержка Рустама Нургалиевича. Точного прогноза по срокам пока не скажу, но это не отсрочка на десятки лет, все произойдет в ближайшие годы. Задача действительно серьезная и приоритетная.

Вакцины нет, но прививки — по графику

В феврале 2024 года в Татарстане достигли апогея страсти из-за перебоев с поставками в татарстанские поликлиники трехкомпонентной вакцины от кори, паротита и краснухи, которые начались еще осенью 2023-го. С уходом зарубежных поставщиков и недостаточной мощностью отечественного производителя, холдинга «Нацимбио», в России возник дефицит трехкомпонентной вакцины. Заявки на ее поставку в 2023 году были удовлетворены в Татарстане менее чем на четверть, и в 2024-м дефицит восполнен не был.

В первом полугодии в республике было зарегистрировано в 2,9 раза больше случаев заболевания корью, чем за аналогичный период 2023 года.

В начале года не хватало вакцины для прививок, а в первом полугодии в республике было зарегистрировано в 2,9 раза больше случаев заболевания корью, чем за аналогичный период 2023 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Вакцина от кори (однокомпонентная, — прим. ред.) для прививок по эпидемическим показаниям в поликлиниках имелась всегда, — прокомментировали в Минздраве РТ ситуацию с дефицитом препаратов. — И во время вспышек прививки получают все, кто мог контактировать с больным. Вакцина, которая используется для этих целей, всегда в наличии.

В Минздраве подчеркнули, что к середине декабря 2024 года план профилактических прививок был выполнен более чем на 95 процентов, а по итогам года выполнен полностью, все необходимые для этого препараты поступили в республику в запланированном количестве.

Также в министерстве сообщили, что в наступившем 2025 году перебоев с прививками не ожидается:

— Сейчас начались закупки, вакцины закупаются на 3 месяца вперед как минимум. Далее закупки будут проводиться по графику, заранее. Что касается поступления вакцин, то из-за необходимости соблюдения сроков хранения они поступают в медучреждения не единовременно, а частями, по графику.

Кадровый дефицит дошел до самых верхов

В 2024 году, после публикации анонимной «исповеди» от имени бывших главврачей, в СМИ поднялся шум по поводу массового ухода с руководящих должностей — якобы под давлением министра здравоохранения Марселя Миннуллина. Сам Миннуллин тогда отверг эти претензии — заявил, что не всем руководителям медучреждений удается справляться с возрастающей на них нагрузкой и что «врачи с нормальной самокритикой сразу говорят, что не справляются, и хотят работать обычными врачами».

Марсель Миннуллин заявил, что не всем руководителям медучреждений удается справляться с возрастающей на них нагрузкой и что «врачи с нормальной самокритикой… сразу говорят, что не справляются, и хотят работать обычными врачами». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В июле о кадровой проблеме в руководящем звене заговорили в Общественном совете при Минздраве РТ.

— Мы теряем управленческие кадры! — заявил тогда председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ Чингис Махмутов. — Надо бить в колокола: еще немного — и точка невозврата будет пройдена, у нас не будет руководящего звена.

Дорогие врачи

В 2024 году все рекорды по стоимости платного обучения в казанских вузах побила специальность «Стоматология» в КГМУ — 320 тысяч рублей в год (при этом рост стоимости обучения по отношению к предыдущему году также оказался рекордным — 29%). Вторая по стоимости обучения специальность — «Лечебное дело», 270 тысяч рублей в год, третье место разделили «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия» и «Педиатрия» — 236, 236 и 235 тысяч рублей соответственно.

В 2024 году все рекорды по стоимости платного обучения в казанских вузах побила специальность «Стоматология». Реальное время / realnoevremya.ru

При этом общий прием на врачебные специальности и сестринское дело в сумме на платные и бюджетные места составил всего 1 025 человек — притом что только в медучреждениях Казани на тот момент дефицит кадров достиг 1 250 человек.

— Количество бюджетных и внебюджетных мест в медицинских вузах ежегодно увеличивается, как в специалитете, так и в ординатуре, — говорит директор КГМА — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов. — Это делается целенаправленно, чтобы ликвидировать дефицит кадров в государственном здравоохранении.

Хасанов напомнил, что дефицит кадров в медицине сокращается, и заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на III Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2024» докладывала об этом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако, заметил Рустем Хасанов, в стране имеется дефицит кадров по всем специальностям — не хватает не только врачей, но и инженеров на производстве, сказывается демографический провал. И чтобы преодолеть дефицит полностью, потребуется время, проблема не решится в ближайшие год-два, но меры по ее решению принимаются и будут приниматься, считает Рустем Хасанов.

Перевели ответственность на федеральный уровень

В 2024 году Госсовет Татарстана сумел решить многолетнюю проблему местного здравоохранения с обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями дорогостоящими лекарственными препаратами. На сегодня таких пациентов в республике насчитывается 970.

Не сумев «пробить» изменения в законодательстве, целиком возлагающем на местные бюджеты непосильную обязанность по закупке препаратов для страдающих редкими заболеваниями граждан, Госсовет Татарстана направил жалобу в Конституционный суд России. И Конституционный суд призвал создать резервный механизм для срочного обеспечения лекарствами граждан, страдающих от редких заболеваний.

Конституционный суд призвал создать резервный механизм для срочного обеспечения лекарствами граждан, страдающих от редких заболеваний. Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

В итоге российский Минздрав подготовил соответствующие поправки к законодательству — согласно законопроекту, в случае нехватки средств на медикаменты для пациентов с редкими заболеваниями на местах, эти деньги будут выделяться из федерального бюджета.

— Я считаю, что вопрос напрямую пока не решен, но сам факт того, что Конституционный суд рассматривал этот вопрос, не отложил его и подготовил свое заключение, — это на самом деле очень фундаментальный, серьезный выигрыш, победа, — заявил «Реальному времени» депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов. — Ранее Конституционный суд никогда не находил пробелов федерального законодательства или неправильного его толкования в области обеспечения пациентов такими лекарственными препаратами. И его заключение говорит в том числе и о том, что любые повторные обращения по этой теме будут теперь рассматриваться, а исполнение вынесенного решения будет находиться на контроле.

Айрат Фаррахов отметил, что механизм исполнения решения Конституционного суда пока не выработан — правительству России дали достаточное время для подготовки соответствующих нормативных актов, и он не исключает, что в итоге будут внесены изменения в действующее законодательство.

— Все субъекты Российской Федерации разные, у всех разные возможности, — добавил Айрат Фаррахов, — а стоимость препаратов постоянно растет. И не все субъекты могут в соответствии с законодательством обеспечить нуждающихся этими лекарственными препаратами. Даже для Татарстана это представляет большие трудности. Но не должно же быть так, что в зависимости от проживания в том или ином субъекте пациента обеспечат или не обеспечат лекарственными препаратами! На территории всей страны должно быть одинаковое лекарственное обеспечение. Поэтому мы в любом случае должны прийти к тому, что дорогими орфанными лекарственными препаратами пациентов будут обеспечивать за счет федерального бюджета.

Рожать или не рожать — не вопрос

2024 год в России ознаменовался бурными обсуждениями инициативы по ограничению абортов во имя повышения рождаемости. Идея запрета абортов в частных клиниках, где с пациентками не ведутся активные профилактические беседы с целью сохранения нежеланной беременности, также нашла поддержку в среде местных чиновников от здравоохранения.

2024 год в России ознаменовался бурными обсуждениями инициативы по ограничению абортов во имя повышения рождаемости. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани в начале прошлого года с целью повышения рождаемости и помощи женщинам был открыт Республиканский центр кризисной беременности, где, как заявил министр Марсель Миннуллин, «квалифицированные специалисты, общаясь с женщиной в такой жизненной ситуации, могут объяснить ей, что она не будет брошена, даже если она одна».

За 11 месяцев 2024 года в центре удалось сохранить беременность у 86 женщин из 305 обратившихся. В целом же благодаря введенной двухэтапной системе консультирования за этот период удалось сохранить беременность у 365 женщин (у 62,2% от общего числа обратившихся). При этом рождаемость в Татарстане по итогам 11 месяцев 2024 года упала: если в 2023 году коэффициент рождаемости составил 9,1 на тысячу жителей, то в 2024-м — 8,8 на тысячу, а естественная убыль населения возросла с 1,6% до 2,5%.

Законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках, год назад внесенный в Госдуму законодательным собранием Нижегородской области, было решено отозвать. Предлагаемые изменения в ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан», которая касается абортов, — о том, что такая процедура может проводиться только «в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения», оказались противоречащими конституционным нормам.

— Проблема абортов приобрела очень эмоциональный характер, и в результате уже высказывалось много такого, что вообще никогда раньше не обсуждали официально, — говорит председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ Чингис Махмутов. — Минздрав республики начал активную работу по профилактике абортов, создали центры, которые дали очень хороший результат. Значительное количество молодых женщин, которые собирались сделать аборт, отказались от этой мысли.

По его словам, прямой запрет на эту процедуру не нужен, но она должна проводиться под контролем, потому что «государственные клиники к этому вопросу относятся ответственно, а некоторые частные клиники с удовольствием стали на путь зарабатывания денег».

Чингис Махмутов заявил, что есть конкретные примеры, когда «частники» некачественным абортом наносили вред здоровью пациенток. Кроме того, отметил он, частные клиники не ведут всю беременность, а лишь оказывают разовую услугу, а последствия после нее женщины приходят устранять уже в государственные медучреждения. По его мнению, каждый такой случай должен становиться предметом серьезного разбирательства и — при наличии доказанных ошибок — поводом к лишению лицензии этих учреждений.

Как теперь лечить, чтобы иск не получить?

Неприятным сюрпризом для многих татарстанских врачей стало обязательное требование с 1 января 2025 года оказывать медицинскую помощь на основе клинических рекомендаций. Согласно приказу Минздрава России от 4 сентября 2024 года, стандарты медицинской помощи больше не являются основой для контроля оказания медицинской помощи. При проведении контрольных мероприятий по вопросам соответствия объемов, сроков, качества и условий медицинской помощи, предоставленной застрахованному по ОМС лицу, должны использоваться требования, определенные порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Доктора восприняли это как угрозу собственной безопасности и благополучию, поскольку у них до сих пор нет четких инструкций, как лечить пациентов, чтобы не отвечать потом перед страховыми организациями и сотрудниками правоохранительных органов за допущенные нарушения. На эту проблему указала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — она заявила, что Минздрав России должен провести разъяснительную работу с региональными медицинскими организациями, и подчеркнула: «Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей».

«Реальное время» выяснило, что сотрудники контролирующего органа — Территориального органа Росздравнадзора также пока не знают, как будут проверять и за что наказывать медучреждения и докторов. Владислав Винниченко рекомендовал изданию обратиться по этому поводу в Минздрав России.

Не добавил ясности в ситуацию и полученный «Реальным временем» позднее комментарий Минздрава РТ, поскольку там отрицают обязательность выполнения клинических рекомендаций.

— Клинические рекомендации не выступают предметом государственного контроля (надзора) и не влекут административной или уголовной ответственности, не являются обязательными требованиями и не включены в предмет оценки соблюдения требований в рамках государственного контроля (надзора), разрешительной деятельности и других форм оценки, осуществляемых органами государственной власти, — утверждают в республиканском Минздраве. — При оказании медицинской помощи лечащий врач, осуществляющий функции по организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения, самостоятельно выбирает тактику диагностики и лечения заболевания в зависимости от особенностей заболевания, в том числе основываясь на клинических рекомендациях.