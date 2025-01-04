Следующая станция — «Шотландская книжная сказка»

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Книга Катарины Херцог «Книжная деревушка в Шотландии» — это история о лжи, любви и прощении

Фото: Екатерина Петрова

Как далеко вы готовы зайти ради успеха? Арт-дилер Вики, главная героиня романа Катарины Херцог «Книжная деревушка в Шотландии», была готова на все, чтобы убедить местного владельца антикварного книжного магазина продать ценнейшую книгу. Маленький мальчик, дорогой книжный экземпляр и скромная шотландская букинистическая деревушка — казалось бы, где здесь интрига? Но именно так начинается трогательная, складная и уютная история о поиске себя, семейных секретах и силе книги.

Шотландская зимняя сказка

В романах Катарины Херцог, как правило, всегда есть особая атмосфера — магия мест, где кажется, что все вокруг напоено уютом, ароматом кофе и запахом старых книг. В ее новом произведении читатель окунается в мир зимней Шотландии, где в небольшой деревушке Суинтон, наполненной книжными лавками и неординарными людьми, книги могут не только создать атмосферу, но и кардинально изменить жизни.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Все начинается с письма. Необычного письма, написанного восьмилетним мальчиком Финли своей умершей матери. В этом письме он сообщает о желании получить ответ на свое послание, отправленное к небесам. Однако не столько само письмо, сколько фотография, прикрепленная к нему, вызывает интерес арт-дилера Вики. На фото — редкое издание «Алисы в Стране чудес», и она понимает, что эта книга может стать ее шансом на карьерный рост. Ведь если Вики удастся убедить отца мальчика, Грэма, продать этот экземпляр, ее может ждать огромный успех на аукционе.

Однако все оказывается не так просто. Вики предстоит столкнуться не только с сопротивлением Грэма, который вовсе не намерен расставаться с книгой, но и с самыми неожиданными поворотами в собственной жизни. Книжная деревушка Суинтон станет для нее не только местом работы, но и местом, где молодая женщина поймет, что не все в жизни измеряется деньгами и карьерой. Сюжет разворачивается в лучших традициях feel-good-литературы, но за его легкостью скрываются вопросы гораздо более серьезные.

Литература feel-good — это целая философия, которая предлагает читателю убежище от повседневных забот. Это такие книги, которые заставляют забыть о тревогах, стрессе и сложностях. История жанра, конечно, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Вроде бы все знают, что это такое: романтика, оптимизм и герои, преодолевающие трудности. Однако за этим простым определением скрывается гораздо больше, чем кажется.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В XX веке, когда мир был охвачен разочарованиями, а люди переживали последствия мировых войн, потребность в чем-то светлом и утешительном была особенно велика. Вдохновленные этим настроением, писатели начали создавать книги, которые дарили людям надежду, даже если внешняя реальность оставалась сложной и неустроенной. В мире литературы feel-good мы всегда находимся на грани между реальностью и мечтой. Мы читаем о героях, которые, несмотря на свои недостатки, неустанно стремятся к лучшему. В этих историях всегда есть место для ошибок, но и для второго шанса. Герои учат нас верить, что даже в самых трудных ситуациях можно найти выход.

Сказка о мире книг

Суинтон превращается в настоящий «книжный рай». Улицы, заполненные книгами, каждая лавка с особым характером, а каждый ее владелец — с собственной историей. В этой шотландской деревушке Вики сталкивается с тем, что не все в жизни можно купить за деньги. Грэм, вдовец и владелец книжного магазина, сильно привязан к своей книге. Потому что она — память о его умершей жене. Книга не просто ценный объект, а символ любви и утраты. Вики же с ее циничным подходом видит ценность предмета исключительно в деньгах. Чем больше Вики общается с Грэмом, тем сильнее она ощущает, что не стоит ради выгоды разрушать чужие мечты и воспоминания.

Грэм, его сын Финли и все остальные жители Суинтона на протяжении книги становятся для Вики зеркалом, в котором она видит собственные страхи и сомнения. С каждым днем женщина все больше понимает, что ее стремление к карьере и признанию в глазах отца лишено смысла, если в ее жизни не будет любви и искренности.

Каждый из персонажей несет в себе частицу какой-либо важной истины. Грэм — вдовец, который потерял свою жену и продолжает заниматься ее книжным магазином в память о ней. Он — центральная фигура в жизни Вики. Его горечь и нежность, его сопротивление идее продажи книги, которая была так дорога его семье, создают драму и заставляют Вики переосмыслить свои цели и ценности.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Финли, маленький мальчик, переживающий утрату матери, становится тем, кто открывает для Вики мир невидимых связей, воспоминаний и семейных традиций. Его мечта о получении письма от матери стала не просто детским желанием, а символом того, как важно не забывать о прошлом и людях, которые его составляли. Его искренность и открытость контрастируют с поведением Вики, которая скрывает свои истинные намерения и готова пойти на все ради карьерного успеха.

На протяжении романа Вики проходит путь от расчетливого арт-дилера, который готов использовать людей ради своей выгоды, до женщины, которая начинает ценить настоящие человеческие отношения. Ее решение остаться в Суинтоне и продолжить работать в книжном магазине — поворотный момент в книге. Она осознает, что важнее не признание отца, а собственное счастье.

Что на самом деле важно

Катарина Херцог затрагивает в романе важные темы — память, утрату и восстановление. Через книгу «Алиса в Стране чудес» она исследует, как литература может быть важным связующим звеном между поколениями и как она становится частью семейной истории. В романе также прослеживается идея, что важно не только то, что мы получаем, но и то, что мы готовы отдать. Будь то любовь, честность или просто время, проведенное с близкими. Кроме того, книга говорит о том, что на самом деле важно для человека. Вики на протяжении всей жизни стремилась к признанию. Но здесь она сталкивается с реальностью, в которой ее амбиции теряют смысл. В конце концов, она понимает, что любовь и отношения гораздо важнее достижения карьерных высот.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Неудивительно, что «Книжная деревушка в Шотландии» вызывает ассоциации с зимними и рождественскими историями. Шотландская деревушка, украшенная рождественскими огоньками, волшебные снежные пейзажи и традиции, такие как катание на санках и рождественские рынки, делают чтение этой книги очень уютным. Несмотря на то, что в основе книги лежит драмеди, ее атмосферность и магия места окунают в мир, где даже самые трудные решения могут быть приняты с любовью.

Время от времени каждый нуждается в том, чтобы просто окунуться в историю, которая заставит забыть о проблемах и подарит заряд позитивных эмоций. Ведь в мире, где так много напряжения и неопределенности, книги, которые возвращают нас к базовым ценностям, становятся как никогда актуальными.

Издательство: МИФ

Перевод: Валерия Филиппова

Количество страниц: 320

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».