Рождественская сказка о поздней любви

«В канун Рождества» Розамунды Пилчер — это история о счастье, семьей и любви, у которой нет возраста

Фото: Екатерина Петрова

Каждый на своем пути сталкивается с одиночеством и потерями. Писатель Розамунда Пилчер в романе «В канун Рождества» показывает, что любовь и доброта — это всегда вопрос выбора и усилий вне зависимости от возраста и обстоятельств.

Никогда не поздно

Сюжет вращается вокруг бывшей актрисы Элфриды, которая уже давно покинула лондонскую сцену и ведет спокойную жизнь в деревне Дибтон в Гемпшире. Элфирде 62 года. Она потерпела множество неудач с мужчинами. Единственные по-настоящему счастливые отношения в ее жизни завершились смертью возлюбленного. Однако судьба дает ей второй шанс, посылая спутника почти ее возраста, с которым она обретает настоящее счастье.

Этот образ явно обращен к растущей аудитории возрастных читательниц. В эпоху «вторых и третьих жен», когда подобные союзы уже давно перестали быть прерогативой деятелей искусства или академической среды, Пилчер обращается к множеству одиноких и разочарованных женских сердец. Ее роман предлагает утешение: мечту о золотом закате семейного счастья, которого они были лишены.

История переплетается от тягостных вечеринок, которые главный герой Оскар вынужден терпеть в браке с первой женой, к уютным праздникам, которые он устраивает с новой спутницей. От ложного блеска к искренней радости тянется нить их судьбы. Оскар, герой, предназначенный для позднего счастья, начинает свою историю в ловушке брака с темпераментной и крайне богатой красавицей. Автомобильная авария избавляет его от этого союза, без скандалов и страданий. Теперь его путь открыт к чуткой и терпимой 62-летней Элфриде.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Элфрида проявляет ангельское терпение к причудам нового возлюбленного. Чтобы унять боль от потери жены и дочери, Оскар предлагает Элфриде уехать вместе в Шотландию. Там у него половина старой усадьбы (вторая принадлежит брату Оскара), где пара вместе устроили свою новую жизнь. В канун Рождества Элфрида организовала праздник с теплом и блеском, идеально отвечающий мечтам Оскара. А еще она пригласила свою племянницу Керри и внучатую племянницу Люси.

Особняк в Шотландии становится символом надежды. Его комнаты наполняются не только рождественскими украшениями, но и людьми, каждый из которых несет свою боль и свои мечты. Тридцатилетняя Кэрри возвращается из Австрии, оставив позади неудавшуюся любовь. Юная Люси также нужен новый старт, а также немного «свежего воздуха». Ее жизнь в Лондоне в окружении эгоистичных матери и бабушки стала совсем душной. В доме появляется и случайный незнакомец Сэм, заброшенный в Шотландию волей судьбы. Он — американец, и у него тоже разбито сердце. И здесь Сэм находит нечто большее, чем просто временное убежище. Его появление, словно вихрь, меняет динамику дома.

Без надрыва

Оскар, несколько отрешенный мечтатель, находит умиротворение во всей этой предрождественской суете благодаря мудрости своей спутницы. Зрелость и выдержка Элфриды демонстрируют, как много может дать мужчине женщина с опытом. Для 62-летних читательниц, чьи надежды на семейное счастье оказались не реализованы, эта история может стать настоящим утешением.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Принять боль, открыться и вновь начать строить жизнь — главное сообщение романа. Однако у Пилчер все это передано не через надрывные сцены, а через диалоги и мелкие жесты героев. И это с одной стороны хорошо, но написано так, словно Пилчер немного устала. Книга создана с расчетом на читателя, у которого много свободного времени и которого не нужно удерживать чем-то особенно захватывающим. В романе писательница отдает предпочтение диалогу перед повествованием. Она стремится воспроизвести речь так, словно это происходит прямо сейчас, с теми самыми случайностями, которые встречаются в реальной жизни.

Розамунда Пилчер всячески избегает описаний. Если необходимо описать обстановку, появляется подруга, которая обходит дом и задает вопросы обо всех предметах: где холодильник, где кровать, какие шторы. А хозяйка дома через прямую речь объясняет, где что стоит и как выглядит. Эти две незанятые подруги находят время, чтобы обсудить, где припарковать машину, где должен спать пес, стоит ли пить чай с молоком или без.

Немного Диккенса

Книги Пилчер всегда о людях, а не о драме. Как в произведениях Чарльза Диккенса, который явно оказал большое влияние на стиль Розамунды Пилчер, писательница воссоздает атмосферу рождественского уюта. Ее герои — настоящие, и они сталкиваются с такими же настоящими проблемами. Любовь, которая показана на страницах романа, далека от глянцевой идеализации. Это терпение, взаимопонимание и, порой, долгие часы молчания. Например, Оскар и Элфрида находят утешение в тишине, сидя у камина или гуляя по лесу. Пилчер дает читателю понять: иногда достаточно просто быть рядом.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На фоне идиллической деревенской Шотландии разворачивается не только романтическая история. Пилчер поднимает темы ценности дружбы и важности быть частью чего-то большего. Не случайно к финалу герои собираются за рождественским столом, символизируя преодоление одиночества и обретение нового смысла в жизни. Роман пронизан духом доброты. Здесь нет злодеев, нет конфликтов, которые не могут быть решены. Вместо этого Пилчер предлагает читателю заново поверить в человеческую природу, ее способность к состраданию и прощению.

«В канун Рождества» — это напоминание о том, что, несмотря на все удары судьбы, мы всегда можем найти свет. Главное — захотеть его увидеть.

Издательство: «Азбука»

Перевод: Ирина Архангельская, Майя Тугушева, Ирина Шевченко

Количество страниц: 544

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».