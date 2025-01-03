Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов

Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами c порывами до 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до +3 градусов. На дорогах сильная гололедица.

В Казани ожидается 0... +2 градуса. Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Галия Гарифуллина