Молдавия рассматривает запрет на работу российских авиакомпаний — в списке есть татарстанская «ЮВТ Аэро»

Фото: Динар Фатыхов

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предложило ввести запрет на деятельность ряда авиакомпаний, включая российские и армянские. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В рамках инициативы был представлен проект «Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии», который сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Цель данного проекта — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза. В список компаний, которые могут оказаться под запретом, входят авиаперевозчики из более чем 20 стран, среди которых Россия, Армения, Афганистан, Киргизия, Танзания, Конго, Иран, Ливия и Судан.

Под угрозой оказались такие российские авиакомпании, как «Аэрофлот», «Победа», «РусДжет», «Уральские авиалинии», а также татарстанская «ЮВТ Аэро» и многие другие. Также в список попала армянская авиакомпания FlyOne Armenia, которая входит в группу компаний, к которой относится и молдавская FlyOne.

Обсуждение проекта продлится до 9 января, после чего будет принято окончательное решение о введении запрета.

Анастасия Фартыгина