Мировые книжные релизы 2025 года: от автобиографии Папы Римского и Билла Гейтса до нового романа Кинга

Новые книги от Стивена Кинга, Ребекка Куанг, Хан Ган и Чимаманды Нгози Адичи

Книжный мир готовится к громким премьерам 2025 года, которые охватывают широкий спектр жанров — от исторических романов до научной фантастики и автобиографий известных личностей, пишет британская газета The Guardian.

Год откроется автобиографией Папы Франциска Hope: The Autobiography. Известно, что понтифик планировал издать книгу только после своей смерти, но решил опубликовать ее при жизни, объяснив «необходимостью времени». Это первая автобиография Папы Римского в истории. Январь также ознаменуется выходом Onyx Storm Ребекки Яррос, третьего романа в популярной серии романтического фэнтези, где «Голодные игры» встречаются с «50 оттенками серого», а в центре сюжета — драконы.

В феврале выйдет книга Билла Гейтса Source Code: My Beginnings, где миллиардер расскажет о своем детстве и увлечении технологиями, которое привело к созданию Microsoft. Кроме того, корейская писательница и нобелевская лауреатка 2024 года Хан Ган представит роман We Do Not Part, посвященный трагическим событиям 1948 года в Южной Корее.

В марте Джулиан Барнс выпустит эссеистический сборник Changing My Mind, посвященный изменениям взглядов от литературы до политики. В то же время Чимаманда Нгози Адичи порадует первым за 10 лет романом Dream Count, где сплетутся истории четырех женщин, их любви, сожалений и надежд. Нобелевский лауреат Абдулразак Гурна в своей книге Theft расскажет о взрослении трех молодых людей в Танзании на фоне постколониальных перемен.

В апреле историк Филипп Сэндс вернется к делу Пиночета в книге 38 Londres Street, исследуя связи между чилийским диктатором и нацистским офицером Вальтером Раффом. Японская писательница Саяка Мурата в романе Vanishing World переосмыслит будущее семьи и гендера.

В мае Кинг выпустит новый криминальный триллер Never Flinch с участием Холли Гибни. Джоанн Харрис представит Vianne, возвращение к миру ее классического романа «Шоколад», а Сара Мосс в Ripeness исследует темы взросления и самопознания, переходя между 1960-и годами в Италии и современной Ирландией.

Лето принесет свои хиты. В июне выйдет The Emperor of Gladness Оушена Вуонга — трогательная история дружбы молодого человека и пожилой женщины, которая борется с деменцией. В июле Ирвин Уэлш представит Men in Love, который продолжит историю героев Trainspotting, теперь уже на пороге зрелости. Август подарит читателям роман Katabasis Ребекки Куанг, где соперничающие академики отправляются в буквальный ад.

Осенний сезон откроет Тим Бернерс-Ли с размышлениями о цифровой эре в книге This Is for Everyone, а Стивен Пинкер исследует массовую координацию людей в книге When Everyone Knows That Everyone Knows. Среди сентябрьских релизов также значатся Glyph Али Смит— продолжение ее экспериментов с формой, и Cursed Daughters Ойинкан Брейтуэйт, где героиня пытается избавиться от семейного проклятия. Кен Фоллетт в Circle of Days отправит читателей в эпоху строительства Стоунхенджа.

Октябрь завершит год сборником эссе Зэди Смит Dead and Alive, где отдана дань ушедшим писателям, включая Хилари Мэнтел и Мартина Эмиса, а также подняты вопросы об искусстве, отношениях и жизни в цифровую эпоху.

