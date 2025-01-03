Telegram оштрафован на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой ИГ*

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы, содержащие пропаганду террористической организации «Исламское государство»* и информацию о продаже поддельных документов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела об административном правонарушении.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор получил требование от первого заместителя генерального прокурора об ограничении доступа к ресурсам с оправданием деятельности ИГ* и предложениями о приобретении фальшивых документов. Соответствующие уведомления были направлены в Telegram Messenger Inc.

В результате на мессенджер был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, подлежащей удалению по закону) и назначен штраф в 4 млн рублей.

Кроме того, в материалах дела также указано, что Telegram отказался удалять информацию о незаконных массовых мероприятиях, посты с дискредитацией ВС РФ и недостоверные сведения, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, что также послужило основанием для составления протокола.