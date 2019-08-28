На Украине суд отпустил главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского

Киевский суд освободил из-под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Мера пресечения журналисту была изменена на личное обязательство.

Теперь Вышинский должен являться по первому требованию суда или следователя, пишет «РИА Новости».

Напомним, что глава «РИА Новости Украина» обвиняется в госизмене из-за высказывания своей позиции по Донбассу и Крыму. Он провел в СИЗО больше года.