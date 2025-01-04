Полмиллиарда инвестиций и эффект БРИКС: что ждет туризм в Татарстане

С какими вызовами столкнулась туриндустрия в 2024-м и как готовится к новым задачам в 2025 году

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Прошедший год для сферы туризма Татарстана ознаменован чередой крупных международных мероприятий, самым значимым из которых стал саммит БРИКС. Событие такого масштаба повысило узнаваемость Татарстана и заметно подогрело интерес туристов к республике и Казани. Пожинать плоды этой известности представители туриндустрии рассчитывают в наступившем году. В целом 2024-й ознаменовался ростом внутреннего и въездного туризма, выездное же направление демонстрирует сильный спад. Подробнее об этом «Реальному времени» рассказали эксперты и игроки рынка.



Эффект БРИКС увеличит турпоток в Казань

Во время саммита БРИКС к Казани было приковано большое внимание, за встречей делегаций 36 стран и шести международных организаций, в том числе 24 мировых лидеров следил весь мир. Большой интерес вызвал и сам город, где прошло столь масштабное событие, поэтому представили туротрасли надеются на увеличение турпотока в этом году.

За три дня проведения саммита российские и иностранные СМИ опубликовали 60,7 тысячи сообщений о мероприятии. Потенциальный охват составил 3,2 млрд человек. В социальные сети выложили 418 тысяч публикаций, потенциальный охват — 8,2 млрд.



— В рамках народной дипломатии очень важным объектом является туризм. Сейчас в рамках проведения саммита БРИКС у республики есть возможность прорекламировать себя на весь мир, потому что внимание СМИ будет приковано к этому, — выражал свое мнение в преддверии саммита доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Александр Бобров.

Хоть и сопоставлять цифры на данный момент рано, эксперты уверены — саммит БРИКС оправдал подобные ожидания. «Безусловно, проведение саммита БРИКС в Казани поспособствовало повышению интереса и внимания к нашему городу. Традиционно мы ожидаем большой поток туристов в новогодние праздники. Уже сейчас загрузка отелей Казани достаточно высокая», — рассказала в беседе с «Реальным временем» директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Подготовка к международному событию началась за много месяцев до приезда гостей, а в развитие городской инфраструктуры только из федерального и регионального бюджетов вложили 25 млрд рублей, и в этой сумме не учитываются затраты бизнеса. Такие вложения в город принесут свои плоды в деле повышения туристической привлекательности Казани, уверяют специалисты.

Новые прямые рейсы

За прошедший год из Казани запустили пять международных авиарейсов. Так, Татарстан связали маршрутами с Китаем, Грузией, Арменией, Узбекистаном, Турцией и Индией. Среди новых направлений города четырех стран: Шанхай, Тбилиси, Батуми, Ташкент и Ереван. Казань стала третьим после Москвы и Санкт-Петербурга российским мегаполисом, который с Шанхаем связал прямой рейс. Первый самолет из Китая в столицу Татарстана прибыл 28 сентября.



— 28 сентября открылись прямые перелеты Казань — Шанхай — Казань («Китайские восточные авиалинии»). С открытием прямого авиасообщения мы ожидаем большое количество туристов из КНР, — выразила надежду Санникова.

Направление оказалось востребованным — только с 28 сентября по 11 ноября пассажиропоток рейсов превысил 7 тысяч человек, сообщал замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер. Средняя загрузка самолетов составила около 80%.



— Казанский аэропорт растет по пассажиропотоку. В первую очередь благодаря появлению новых прямых рейсов в Казань. По итогам 2024 года только Nordwind перевезет в Казань практически 1,3 млн пассажиров. Причем география рейсов увеличивается с каждым годом, — подчеркнул председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Анонс курортного сбора

С 1 января 2025 года в Казани, как и в ряде других городов России, ввели туристический налог. В столице Татарстана гостям придется платить 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальный размер сбора, установленный федеральным законодательством, составит 100 рублей в сутки.

Для туриста сумма налога будет включена в стоимость номера. При этом от уплаты курортного сбора будут освобождены лица, не достигшие 18 лет, льготники и другие категории граждан.

С 1 января 2025 года в Казани, как и в других городах России, начнет действовать туристический налог. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По предварительным расчетам, уже в первый год новый налог позволит привлечь в бюджет Казани более 150 млн рублей. Деньги направят на улучшение инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда города. Однако это новшество может и отпугнуть гостей, опасаются представители туриндустрии.

— Год от года налог будет увеличиваться, по итогам 2030 года он должен стать 5-процентным. Это уже достаточно приличная сумма, которая на сегодня не может не тревожить отельеров. С точки зрения возрастающей налоговой нагрузки на гостиничную структуру сложно относиться к этому с радостью. Учитывая, что гостиничные проекты и так окупаются 10—15 лет, введение дополнительного налога лишь ухудшит финансовое состояние отелей, — говорил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Вместе с тем дополнительное финансирование туристической инфраструктуры пойдет лишь на пользу, уверен Сергей Иванов:

— Для России — это ново. Конечно, мы понимаем, что любому муниципалитету нужны средства для развития туризма, тем более для Казани. Введение налога позволит получить дополнительные средства на поддержку туристической инфраструктуры. Это позволяет получить дополнительный ресурс для создания комфортных условий для наших гостей.

Полмиллиарда рублей на развитие туризма

В 2024 году на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Татарстане выделили 325,8 млн рублей. Основные направления финансирования включают создание модульных некапитальных средств размещения, предоставление субсидий для реализации туристических проектов и обучение специалистов.

Шесть проектов уже получили субсидию в размере 56,8 млн рублей на покупку модульных домов, что составляет 42 номера. Завершается реализация 10 проектов, финансированных в 2023 году, на которые было выделено 113,7 млн рублей.

Татарстану также была предоставлена единая субсидия в размере 168 млн рублей, предназначенная для поддержки регионов в рамках механизма субсидирования, который перераспределяется на основе конкурсных процедур.

Реальное время / realnoevremya.ru

Власти региона вкладываются и в рекламу туристических возможностей Татарстана. Так, на продвижение в Москве направили 5,7 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — 4,8 млн рублей.

Рекламные материалы появятся не менее чем на пяти двухэтажных туристических автобусах City Sightseeing в Москве и не менее чем на восьми — в Санкт-Петербурге. Постеры разместили на них в период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года. Автобусы курсируют по маршруту ежедневно. Их обклеили рекламными материалами снаружи по всей задней поверхности кузова, площадь составила минимум 8,64 кв. м.

Такие вложения дают свои результаты — турпоток в Казань увеличился на 7%. За первые 10 месяцев город посетили 3,9 млн туристов, в аналогичный период 2023 года — 3,6 млн, рассказала «Реальному времени» Дарья Санникова.



Сергей Иванов председатель Госкомитета Татарстана по туризму В целом оцениваю итоги года очень положительно. Республика в очередной раз стала центром мировых событий. Мы видим, что во всех центрах наблюдается прирост потока. География прибывающих тоже обрастает. К нам приезжают почти из всех регионов России. Безусловно, сыграл роль саммит БРИКС. Приехало множество участников — из 36 стран. В процессе подготовки к событию вся туристическая отрасль, в первую очередь гостиницы, прошла перезагрузку. Мы продолжаем аттестацию гидов и экскурсоводов. С моей точки зрения, это тоже повышает качество туристических услуг. Поскольку для прохождения аттестации необходимы знания в области истории, культуры и экономики нашей республики, наши экскурсоводы становятся более профессиональными, у них появляется новая информация. Еще один фактор: развитие системы межрегиональных прямых речных перевозок. В этом году рейсов стало гораздо больше. Уже появились маршруты из Казани в Саратов, в Ульяновск, из Нижнего Новгорода в Казань. Самый мощный фактор — это трасса М-12, которая открылась в прошлом году. По ней в Татарстан приезжает огромное количество людей. Это не только Москва и Московская область, но и северо-западные регионы, Карелия, Вологодская, Ярославская, Костромская, Владимирская области. Прогнозы: продолжать развивать туристическую инфраструктуру. Мы активно участвуем в национальном проекте туризм гостеприимства. Соответственно, из средств программы мы предоставляем субсидии предпринимателям на создание модульных средств размещения. Также по единой субсидии мы оказываем поддержку кэмпингам. Развиваем эко-туризм — это тренд на ближайшие годы. Поэтому есть задача создать комфортные условия для тех, кто приезжает на автомобилях. Будем работать над увеличением иностранного турпотока. Благодаря саммиту БРИКС был большой охват в СМИ. Про Казань и Татарстан в целом появилось очень много публикаций. Мы рассчитываем использовать этот эффект для привлечения гостей из-за рубежа — в первую очередь, это страны Азии, Персидского залива и Ближний Восток.

Дарья Санникова директор Комитета по развитию туризма Казани 2024 год для туристической отрасли в Казани стал выдающимся и одним из самых плодотворных, — высказала свое мнение в разговоре с «Реальным временем» директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, — Мы провели не одно мероприятие международного уровня и в связи с этим встретили большое количество гостей, а также повысили узнаваемость нашего города на международном уровне. В этом году в Казани прошел ряд международных мероприятий: «Игры будущего», Исламский форум, Игры БРИКС, съезд Ассоциации муниципалитетов БРИКС, Kazan Digital Week, ну конечно, саммит стран БРИКС. Подготовка к этим мероприятиям также отразилась на работе объектов туризма, повышении качества сервиса и услуг, была проведена большая работа по совершенствованию инфраструктуры, улучшению качества обслуживания на объектах и адаптивность к различным запросам гостей. Например, только в октябре на Саммит БРИКС прибыли представители из 36 стран и шести международных организаций. Мы с уважением относимся к культуре каждой страны и размещали гостей с учетом традиционных особенностей. Была проделана кропотливая и сложная совместная работа, но уже сейчас можно сказать о том, что Казань готова принимать туристов с любыми запросами. В текущем году обновился номерной фонд Казани, открылись новые отели, новые рестораны и культурные объекты, благоустроены общественные пространства, отремонтированы дороги и многое другое. Стоит отметить, что в этом году Казань признана лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса с населением свыше 1 миллиона человек, что безусловно является показателем состояния туристической индустрии нашего города. 2025 год планируется встретить еще большим потоком туристов. Казань всегда является излюбленным городом на новогодние праздники, что радует нас каждый год. Перед нами стоят приоритетные задачи развития водного и детского туризма. Мы работаем в этом направлении и надеемся на реализацию успешных проектов в данной сфере уже в будущем году.

Зуфар Гаязов президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Весь год — это одно большое ключевое событие, мы интенсивно работали. К нам в Казань и в Татарстан в целом в течение года приезжало много туристов, не привязываясь к каким-то определенным событиям. Все катаклизмы в мире, политическая, экономическая ситуации, курс доллара, повышение стоимости перелета — все это повлияло на туризм в Татарстане и во всей России. Дешевле путешествовать по России, поэтому граждане страны в большинстве своем путешествовали по ней. БРИКС дал возможность миру узнать о Казани, о ее бренде, о том, что есть такой город в Республике Татарстан. И на мировом рынке город стал узнаваем. Я думаю, что это придаст дополнительный толчок приезду туристов. Но эта история короткая: для иностранцев зима в Казани — это не туристический сезон. К следующему летнему сезону нужно очень постараться напомнить о себе. Что республика сделала для привлечения туристов? Каждое действие отразилось положительно. Вообще что-то отдельно выделить нельзя. Те задачи, которые поэтапно ставит правительство, ответственные органы, прорабатываются правильно. Но, как говорят, цыплят по осени считают. Мы приведем цифры в январе — феврале. Я думаю, что цифры будут значительно выше, чем в прошлом году. Несмотря на хорошие результаты, нельзя расслабляться. Надо развивать сферу дальше, привлекать новых туристов — это же постоянная работа. Нельзя достичь какого-то результата, а потом ничего не делать год, два. Нам на пятки наступают другие города-миллионники: Самара, Нижний Новгород тоже занимаются продвижением. Поэтому нам тоже необходимо дальше двигаться вперед, нужно работать.

Сергей Пасечник основатель туристической компании CompAnion SP Что касается Казани и Татарстана, в основном все события связаны с БРИКС: проекты по благоустройству, новые развязки, гостиницы. Однако пока это еще никак не отразилось на туризме — все важно в перспективе. Если говорить о сложностях, увеличилось время получения визы. Если раньше мы оформляли ее за месяц, то сейчас процесс занимает до трех месяцев. Также есть проблемы с логистикой перелета. Соответственно, россиянам стало труднее отдыхать за границей, поэтому возрос внутренний туризм. В целом год прошел хорошо. Нам удалось выполнить все наши планы, реализовать все программы. Год можно считать успешным.

Лилия Савельева гендиректор туристической компании «Интелтур Казань» Наблюдается определенный отток клиентов с зарубежными направлениями. Все-таки у нас повышается курс доллара, дорожают перелеты и усложняется их логистика. Многие сейчас не могут позволить себе то, что могли позволить раньше. Турпоток за рубеж, по моим ощущениям, сократился на 70%. С другой стороны, растет туризм внутри России. Сейчас развивается множество направлений, россияне путешествуют по стране. Мне очень нравится то, что сейчас происходит: строятся новые отели, рестораны, появляются новые объекты и направления. У нас много чего можно посмотреть. Я думаю, внутренний турпоток возрос в два-три раза. Мне нравится, что внимание переключается на внутренний туризм. Нужно продолжать двигаться в этом направлении. Хотелось бы, конечно, чтобы еще отели повышали свою планку, этим, к сожалению, не все могут похвастаться. Но так или иначе, страна развивается в этом направлении. Отдельно хочу выделить новый прямой авиарейс Казань — Шанхай. Это большое событие, потому что нам немного маршрутов сейчас открыты. Новый авиарейс открывает большие возможности, к тому же еще открылось новое китайское консульство в Казани. В следующем году я бы хотела обратить больше внимания на путешествия по России. В планах — расширять это направление.