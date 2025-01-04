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Сергей Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии

12:06, 04.01.2025
Сергей Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы дипломатии страны в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

— Четырнадцатого января в 11.30 в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, — отмечается в публикации.

Уточняется, что на мероприятие приглашаются как представители российских, так и зарубежных СМИ.

Елизавета Пуншева

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