С начала года на солнце произошло три вспышки
На Солнце зарегистрировали новую вспышку высочайшего класса Х. Вспышка такой мощности стала второй за 4 января, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
— 4 января в 15:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E51) зарегистрирована вспышка Х1.8 продолжительностью 22 минуты, — отмечается в сообщении.
Вспышка стала второй за день и третьей с начала 2025 года. Ранее в субботу сообщалось о вспышке Х1.1. Кроме того, 3 января была зарегистрирована вспышка Х1.2.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.