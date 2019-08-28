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Страховую компанию НАСКО признали банкротом

12:10, 28.08.2019
Страховую компанию НАСКО признали банкротом
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана накануне признал АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) банкротом, следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Заявление подала временная администрация компании. Она по результатам анализа финансового состояния НАСКО пришла к выводу об отсутствии возможности восстановлении платежеспособности страховой организации.

Напомним, 15 мая Центробанк отозвал часть лицензий у НАСКО. В регуляторе сообщили, что компания была лишена лицензии за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг. Временная администрация НАСКО заподозрила прежнее руководство компании в выводе активов.

Бизнес Татарстан
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