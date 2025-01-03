Спутник «Ресурс-П» №5 передал первые снимки Земли
Космический аппарат «Ресурс-П» №5, запущенный 25 декабря прошлого года, успешно передал первые снимки поверхности Земли. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в пятницу.
— Сегодня в 10:35 по Москве проведены первые включения аппаратуры «Геотон-Л1» — основного прибора наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения. Получены первые изображения вдоль трассы полета над территориями США, Китая и ОАЭ, — говорится в сообщении «Роскосмоса».
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