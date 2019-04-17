Итоги дня: Медведев в Госдуме, Минниханов в Уфе и госпитализация Дмитрия Быкова

Сегодня, 17 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства. Он рассказал, что в России за чертой бедности находятся почти 19 млн человек. По словам Медведева, правительство готовит законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Также премьер рассказал, что российские компании готовы вложить в нацпроекты около 75 трлн рублей. Заинтересовался глава правительства и предложением объединить каско и ОСАГО в единый полис.

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Уфу с рабочим визитом. В среду и четверг там проходят Дни Республики Татарстан в Башкортостане, в которых примет участие и руководитель республики.

В то же время в Уфе экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. Он прилетел в столицу РБ, чтобы провести лекцию, но почувствовал себя плохо еще в самолете. Назывались разные версии, вплоть до инсульта. Но этот вариант опровергли в Минздраве республики. Пока писатель находится в медикаментозной коме.

В России появились два новых долларовых миллиардера. Bloomberg сообщило, что капитал основателей Playrix Holding Ltd. Игоря и Дмитрия Бухмановых достиг $1,4 млрд.

Криминалисты назвали возможную причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Они считают, что Нотр-Дам мог загореться от проблем с электрикой.

В России предложили сузить ширину крайних левых полос на автомагистралях. Эксперты считают, что 3,5 м вместо 3,75 м будет достаточно.

Полиция Казани проводит проверку по заявлению местной жительницы о нападении на нее бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова.