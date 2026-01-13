Новости спорта

Алексей Кузнецов: «При подготовке к чемпионату мира по плаванию не все получилось»

00:00, 13.01.2026

Главный наставник татарстанских пловцов назвал сезон насыщенным и непростым, но успешным

Андрей Минаков и Алексей Кузнецов (справа) . Фото: Реальное время

Водные дисциплины стали одним из козырей спортивного Татарстана за последние полтора десятка лет. Даже в 2025 году, когда была легкая грусть оттого, что не удалось повторить красивую историю с проведением чемпионата мира — 10 лет спустя после Акватики-2015, «водоплавающие» республики выглядели очень достойно на международных и внутрироссийских соревнованиях. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал главный тренер сборной Татарстана по плаванию Алексей Кузнецов.

«Хотелось бы отметить наших девочек»

Алексей, вершиной прошедшего года стала золотая медаль вашего подопечного Андрея Минакова на чемпионате мира в Сингапуре?

— Если до того периода нам удалось хорошо подготовиться к чемпионату России, проходившему в апреле в Казани, то при подготовке к чемпионату мира по плаванию не все получилось. Как личному тренеру Андрея хотелось бы отметить непростой год в том плане, что он оканчивал Стэндфордский университет в июне, перед международным турниром «7 холмов» в Риме. Тем не менее не могу не отметить нашу комбинированную эстафету 4х100, выигравшую золотую медаль чемпионата мира, в которой Андрей смог себя реализовать в полной мере.

Что касается короткой воды и его неучастия в личных дисциплинах чемпионата страны, который также проходил в Казани, то мы начали подготовку намного позже всех спортсменов, поэтому стартовали только в эстафетах (итоги короткой воды, тем не менее, выглядят успешно: два золота Ралины Гилязовой, два серебра Софьи Дьяковой, эстафетные награды команд с участием Минакова, — прим. авт.).

А точку в сезоне Минаков поставил на питерском Кубке Сальникова, проплыв с лучшим своим результатом (100 м баттерфляем за 49,23 секунды).

Как оцениваете итоги выступлений сборников?

— Хотелось бы отметить наших девочек: Софью Дьякову, Ралину Гилязову, Анастасию Колпакову. У них был очень насыщенный сезон — это и первенство Европы, и первенство мира.

Плюс у Дьяковой было участие во взрослом чемпионате мира. Эти соревнования дались совсем не так легко, в том числе из-за организационных моментов, поскольку на то же первенство Европы в словацкий Саморин многие ребята из сборной приехали в день старта соревнований. Тем не менее были и медали, и показанное время в заплывах, и итоги года в целом демонстрировали, что и тренеры, и спортсменки отработали на все 100 процентов.

Не могу не отметить ту же молодежь, в особенности Анастасию Чернышову, которая завоевала 10 медалей по итогам Игр стран СНГ в Баку.

Андрей Минаков по итогам казанского заплыва на миллион. Реальное время / realnoevremya.ru

«Наша молодая поросль растет неплохо»

Что касается молодежи, что думаете об итогах Всероссийских соревнований «Резерв России» в Саранске?

— В этом году соревнования разделили на два этапа, по возрастам от 14 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Там и по медалям все было неплохо, и по перспективе видно, что наша молодая поросль растет неплохо. Не хочется их сглазить, а только пожелать тренерам и спортсменам успехов в дальнейшем будущем (звездой на выступлениях в Саранске стала Ралина Гилязова, а поддержку в добывании медалей ей оказали Альберт Гатиятуллин, Камиля Гиниятова, а также эстафетные команды, — прим. авт.).

Состав сборной Татарстана, как и у всех, может меняться по итогам олимпийского цикла. Сейчас за нас не выступали Валерия Саламатина и Дарья Устинова.

— Они отработали весь предыдущий олимпийский цикл, сейчас же Дарья Устинова решила продолжить карьеру в составе сборной Новосибирской области, за которую также выступает ее молодой человек. А Саламатина решила закончить спортивную карьеру перед апрельским чемпионатом России в Казани.

Много вопросов вызвало недавнее заявление Андрея Минакова о том, что он поменял тренера.

— Нет, это мы возвращаемся к тому моменту, что он завершил обучение в Стэндфордском университете, получил диплом и уехал из Америки, вернувшись в Россию. Сейчас он будет тренироваться в одной бригаде с частью российских сборников, о чем сам, наверное, расскажет, если сочтет нужным.

Чемпионат России в Казани снова вернул себе статус отборочного к международным стартам. Реальное время / realnoevremya.ru

«Федерация стремится к тому, чтобы спортсмены были активны в медийной сфере»

Получается, сейчас Минаков больше живет в России, чем в Америке. Он участвовал в программе «Звезды на ТНТ» и задавал вопрос во время съемок дуэли между командами Ивана Абрамова и Валерии.

— Эту медийную активность я связал бы с деятельностью нового руководства Федерации водных видов спорта, которое стремится к максимальной узнаваемости представителей водного спортивного мира у россиян. Условно говоря, футболистов и хоккеистов у нас и так знают, а у федерации есть стремление к тому, чтобы спортсмены были активны в медийной сфере. В неофициальном общении с представителями «Матч ТВ» я услышал, что комментаторская группа телеканала, освещающая плавание, блестяще проявила себя в этом году, составляя конкуренцию комментаторскому отделу футбола.

В следующем году ожидается празднование 100-летия общества «Динамо РТ», и пловцы составляют костяк нашей динамовской команды.

— Да, и все тот же Андрей Минаков со товарищи планируют принять активное участие в соревновательной части этого большого спортивного праздника.

Сейчас мы отрабатываем состав участников для стартов с тренером Максимом Дедловским и заместителем руководителя динамовского спортобщества Салаватом Гайсиным. В этом плане хотелось бы поблагодарить руководителя ОГО ФСО «Динамо РТ» Асгата Ахметовича Сафарова за всемерную поддержку спортсменов, которые состоят в подведомственном ему обществе.

Такая же поддержка чувствуется в спортивном клубе «Синтез», который представляем мы с Андреем Минаковым.

2025 год прошел под эгидой 80-летия Великой Победы. Сейчас на пороге 100-летие общества «Динамо РТ». Реальное время / realnoevremya.ru

Успешное возвращение наших спортсменов на международную арену произошло перед 2026 годом, который даст фору многим предыдущим в плане интенсивности. Во-первых, будет продолжена практика участия в международных турнирах, и у татарстанских пловцов есть главная цель — чемпионат Европы в Париже. Во-вторых, календарь внутренних стартов пополнится Спартакиадой сильнейших и турниром под эгидой «Динамо РТ», поскольку в легендарном спортивном обществе республики усиленно готовятся к своему 100-летнему юбилею.

Беседовал Джаудат Абдуллин

