Алексей Кузнецов: «При подготовке к чемпионату мира по плаванию не все получилось»

Главный наставник татарстанских пловцов назвал сезон насыщенным и непростым, но успешным

Андрей Минаков и Алексей Кузнецов (справа) . Фото: Реальное время

Водные дисциплины стали одним из козырей спортивного Татарстана за последние полтора десятка лет. Даже в 2025 году, когда была легкая грусть оттого, что не удалось повторить красивую историю с проведением чемпионата мира — 10 лет спустя после Акватики-2015, «водоплавающие» республики выглядели очень достойно на международных и внутрироссийских соревнованиях. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал главный тренер сборной Татарстана по плаванию Алексей Кузнецов.

«Хотелось бы отметить наших девочек»

— Алексей, вершиной прошедшего года стала золотая медаль вашего подопечного Андрея Минакова на чемпионате мира в Сингапуре?

— Если до того периода нам удалось хорошо подготовиться к чемпионату России, проходившему в апреле в Казани, то при подготовке к чемпионату мира по плаванию не все получилось. Как личному тренеру Андрея хотелось бы отметить непростой год в том плане, что он оканчивал Стэндфордский университет в июне, перед международным турниром «7 холмов» в Риме. Тем не менее не могу не отметить нашу комбинированную эстафету 4х100, выигравшую золотую медаль чемпионата мира, в которой Андрей смог себя реализовать в полной мере.

Что касается короткой воды и его неучастия в личных дисциплинах чемпионата страны, который также проходил в Казани, то мы начали подготовку намного позже всех спортсменов, поэтому стартовали только в эстафетах (итоги короткой воды, тем не менее, выглядят успешно: два золота Ралины Гилязовой, два серебра Софьи Дьяковой, эстафетные награды команд с участием Минакова, — прим. авт.).

А точку в сезоне Минаков поставил на питерском Кубке Сальникова, проплыв с лучшим своим результатом (100 м баттерфляем за 49,23 секунды).

— Как оцениваете итоги выступлений сборников?

— Хотелось бы отметить наших девочек: Софью Дьякову, Ралину Гилязову, Анастасию Колпакову. У них был очень насыщенный сезон — это и первенство Европы, и первенство мира.

Плюс у Дьяковой было участие во взрослом чемпионате мира. Эти соревнования дались совсем не так легко, в том числе из-за организационных моментов, поскольку на то же первенство Европы в словацкий Саморин многие ребята из сборной приехали в день старта соревнований. Тем не менее были и медали, и показанное время в заплывах, и итоги года в целом демонстрировали, что и тренеры, и спортсменки отработали на все 100 процентов.

Не могу не отметить ту же молодежь, в особенности Анастасию Чернышову, которая завоевала 10 медалей по итогам Игр стран СНГ в Баку.

Андрей Минаков по итогам казанского заплыва на миллион. Реальное время / realnoevremya.ru

«Наша молодая поросль растет неплохо»

— Что касается молодежи, что думаете об итогах Всероссийских соревнований «Резерв России» в Саранске?

— В этом году соревнования разделили на два этапа, по возрастам от 14 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Там и по медалям все было неплохо, и по перспективе видно, что наша молодая поросль растет неплохо. Не хочется их сглазить, а только пожелать тренерам и спортсменам успехов в дальнейшем будущем (звездой на выступлениях в Саранске стала Ралина Гилязова, а поддержку в добывании медалей ей оказали Альберт Гатиятуллин, Камиля Гиниятова, а также эстафетные команды, — прим. авт.).

— Состав сборной Татарстана, как и у всех, может меняться по итогам олимпийского цикла. Сейчас за нас не выступали Валерия Саламатина и Дарья Устинова.

— Они отработали весь предыдущий олимпийский цикл, сейчас же Дарья Устинова решила продолжить карьеру в составе сборной Новосибирской области, за которую также выступает ее молодой человек. А Саламатина решила закончить спортивную карьеру перед апрельским чемпионатом России в Казани.

— Много вопросов вызвало недавнее заявление Андрея Минакова о том, что он поменял тренера.

— Нет, это мы возвращаемся к тому моменту, что он завершил обучение в Стэндфордском университете, получил диплом и уехал из Америки, вернувшись в Россию. Сейчас он будет тренироваться в одной бригаде с частью российских сборников, о чем сам, наверное, расскажет, если сочтет нужным.

Чемпионат России в Казани снова вернул себе статус отборочного к международным стартам. Реальное время / realnoevremya.ru

«Федерация стремится к тому, чтобы спортсмены были активны в медийной сфере»

— Получается, сейчас Минаков больше живет в России, чем в Америке. Он участвовал в программе «Звезды на ТНТ» и задавал вопрос во время съемок дуэли между командами Ивана Абрамова и Валерии.

— Эту медийную активность я связал бы с деятельностью нового руководства Федерации водных видов спорта, которое стремится к максимальной узнаваемости представителей водного спортивного мира у россиян. Условно говоря, футболистов и хоккеистов у нас и так знают, а у федерации есть стремление к тому, чтобы спортсмены были активны в медийной сфере. В неофициальном общении с представителями «Матч ТВ» я услышал, что комментаторская группа телеканала, освещающая плавание, блестяще проявила себя в этом году, составляя конкуренцию комментаторскому отделу футбола.

— В следующем году ожидается празднование 100-летия общества «Динамо РТ», и пловцы составляют костяк нашей динамовской команды.

— Да, и все тот же Андрей Минаков со товарищи планируют принять активное участие в соревновательной части этого большого спортивного праздника.

Сейчас мы отрабатываем состав участников для стартов с тренером Максимом Дедловским и заместителем руководителя динамовского спортобщества Салаватом Гайсиным. В этом плане хотелось бы поблагодарить руководителя ОГО ФСО «Динамо РТ» Асгата Ахметовича Сафарова за всемерную поддержку спортсменов, которые состоят в подведомственном ему обществе.

Такая же поддержка чувствуется в спортивном клубе «Синтез», который представляем мы с Андреем Минаковым.

2025 год прошел под эгидой 80-летия Великой Победы. Сейчас на пороге 100-летие общества «Динамо РТ». Реальное время / realnoevremya.ru

Успешное возвращение наших спортсменов на международную арену произошло перед 2026 годом, который даст фору многим предыдущим в плане интенсивности. Во-первых, будет продолжена практика участия в международных турнирах, и у татарстанских пловцов есть главная цель — чемпионат Европы в Париже. Во-вторых, календарь внутренних стартов пополнится Спартакиадой сильнейших и турниром под эгидой «Динамо РТ», поскольку в легендарном спортивном обществе республики усиленно готовятся к своему 100-летнему юбилею.

