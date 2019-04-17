Медведев оценил идею объединения каско и ОСАГО

Премьер-министр Дмитрий Медведев заинтересовался идеей объединения каско и ОСАГО в единый полис. Он считает возможным рассмотрение такого предложения.

Однако необходимо проверить законность такого подхода, считает глава правительства.

С таким предложением к Медведеву выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков во время выступления премьера в нижней палате парламента.

По словам депутата, «у страховых компаний скопилось слишком много сахара», передает DailyStorm.

На это Медведев спросил, не предлагает ли депутат сделать «липосакцию» страховщикам.