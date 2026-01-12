«Страховые компании отпугивают людей от оформлений ДТП по европротоколу»

Татарстан попал в топ-10 по популярности упрощенного оформления ДТП, но доля европротоколов остается маленькой

Фото: Динар Фатыхов

Российский союз автостраховщиков озвучил статистику по числу ДТП, оформленных по европротоколу, за 11 месяцев 2025 года. Татарстан занял 10-е место — в республике было подано почти 20 тысяч заявлений о таких авариях. На первых местах расположились Москва, Московская и Новосибирская области. При этом в целом россияне за январь — ноябрь прошлого года направили страховщикам 761,7 тыс. заявлений для урегулирования ДТП европротоколом против 771 тыс. за аналогичный период 2024-го. О том, почему в некоторых регионах водители часто оформляют ДТП по европротоколу, но в целом по России популярность данного формата не растет, — в материале «Реального времени».

В больших городах происходит больше мелких аварий

Татарстан попал в топ-10 регионов России с наибольшим количеством ДТП, оформленных по европротоколу. Речь идет об авариях, которые водители оформляют без участия сотрудников ГИБДД: самостоятельно заполняют нужную бумажную или электронную форму на портале с помощью специального мобильного приложения («Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО» или собственного приложения страховщика с возможностью оформления электронного европротокола), выполняют фотофиксацию повреждений (в случае с электронным оформлением фото можно сделать прямо в приложении) и сообщают о происшествии в страховую компанию.

Конкретно в республике по итогам 11 месяцев 2025 года было подано 19 714 заявлений об авариях, оформленных без участия сотрудников ГИБДД. Это 29,5% от общего числа заявлений по ОСАГО — наименьший показатель среди регионов топа. Больше всего ДТП по европротоколу оформили в Москве (65,4 тыс. заявлений), Московской (42,3 тыс.) и Новосибирской (32,8 тыс.) областях. Татарстан в рейтинге занял 10-е место. При этом в целом россияне за январь — ноябрь прошлого года направили страховщикам 761,7 тыс. заявлений для урегулирования ДТП европротоколом против 771 тыс. за аналогичный период 2024-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Большое число оформленных по европротоколу ДТП в Татарстане связано с большим количеством мелких аварий, в частности в Казани. Об этом «Реальному времени» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.



— Москва, Санкт-Петербург, Казань — это города-миллионники, а в больших городах, как правило, происходит больше мелких аварий. Например, люди просто «притерлись». В данном случае, конечно, проще оформить аварию по европротоколу, поскольку он для таких ДТП и был придуман, — сказал собеседник «Реального времени».

Кроме того, как добавил эксперт, есть регионы, где люди более осведомлены о таком формате оформления ДТП, а есть субъекты или города, где люди боятся такого способа. Если они знают, как оформляется европротокол и уверены в том, что суммы, выплачиваемой по европротоколу, им хватит на восстановление машины, то они охотнее оформляют происшествие без участия сотрудников ГИБДД, уточнил Славнов.

— Поэтому то, что в Татарстане и других регионах с городами-миллионниками фиксируют больше обращений, вполне закономерная ситуация, — сказал собеседник «Реального времени».

Многие думают, что сумма выплат по европротоколу достигает 400 тыс. рублей, но это фантастическая история

С 1 октября 2019 года при оформлении ДТП по европротоколу лимит страховой выплаты для всех жителей России составляет 400 тыс. рублей, сообщается на сайте Центробанка РФ. Причем для получения средств должен быть соблюден ряд условий:

отсутствие разногласий между водителями об обстоятельствах аварии;

выполнение фотофиксации повреждений с помощью специального мобильного приложения («Помощник ОСАГО», «Госуслуги Авто», приложения страховщика с возможностью оформления электронного европротокола) и получение подтверждения о ее принятии.

Популярность европротокола сейчас не растет по нескольким причинам. Одна из них — непонятная ситуация с запчастями и ценами на ремонт. Об этом «Реальному времени» рассказал эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Он объяснил, что на практике страховые компании выделяют участнику ДТП на ремонт авто по европротоколу не более 100 тыс. рублей, а максимальную сумму (400 тыс.) получают не все.



— Многие думают, что сумма выплат по европротоколу достигает 400 тыс. рублей, но это фантастическая история. Для выдачи такой суммы нужно, чтобы у каждого из участников ДТП было приложение «Госуслуги Авто», в нем оформляется европротокол, а также в машине должна быть «ЭРА-ГЛОНАСС», которая зафиксирует траекторию и точки размещения автомобиля. Однако такая система есть не на всех автомобилях, тем более что автопарк стареет. Как следствие, люди не в состоянии принять для себя решение: ремонт обойдется на сумму больше или меньше 100 тыс., и поэтому они не втягиваются в эту историю, — сказал изданию Попов.

Напомним, что, по данным ЦБ РФ, если участники ДТП не провели фотофиксацию повреждений, то выплата ограничивается 100 тыс. рублей. Если разногласия есть, но выполнена фотофиксация, лимит выплаты составляет 200 тыс. рублей.

Кроме того, как считает эксперт, иногда страховые компании сами приводят ситуацию к тому, что народ отказывается от оформления по европротоколу.

— Вот, например, по европротоколу выплата положена, если сумма ущерба не превышает 100 тыс., а, допустим, составила 120 тыс. И в таких ситуациях страховая компания отказывает в оплате и в восстановительном ремонте по европротоколу, потому что якобы сумма вывалилась за 100 тыс. рублей. Хотя Верховный суд уже давным-давно объяснял, что сумма к выплате не может превышать 100 тыс., но это не является поводом для отказа. В перечне оснований для отказа неправильная оценка стоимости восстановительного ремонта не указана. И страховые компании, которые вовсе отказывают в выплате, тоже отпугивают людей от оформлений ДТП по европротоколу, — сказал Попов.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Еще одна причина, по его мнению, заключается в безграмотности населения. Причем, по словам Попова, в России водители, попав в аварию, не просто не знают, как заполнять электронный или бумажный европротокол, а в принципе не понимают, что делать дальше.

— Часто, когда происходит ДТП, люди стоят и ждут сотрудников ГИБДД, хотя в ПДД есть пункт 2.6.1, согласно которому: если в аварии повредили только автомобили, а участники дорожного движения не пострадали, то по правилам водители должны все сфотографировать, зарисовать и освободить проезжую часть, чтобы машины не создавали препятствия для движения. Но у нас люди даже этого делать не хотят, — сказал автоэксперт.



Если водитель просто убрал машину в сторону, то он ничего не нарушил

По мнению Попова, люди не убирают автомобили с проезжей части после ДТП, поскольку боятся, что их действия расценят как оставление места аварии. Однако данное суждение ошибочно.

— Верховный суд не раз разъяснял, что считается оставлением места ДТП. Субъективная сторона данного нарушение состоит в наличии умысла, то есть скрыться от преследования по закону. Если водитель никуда не уехал, все сфотографировал и просто убрал машину в сторону, то он ничего не нарушил. Причем такой порядок действий водитель обязан совершать независимо от того, как в дальнейшем будет оформлена авария, — отметил автоэксперт.



Он также напомнил, что если водитель после ДТП не убрал автомобиль с проезжей части, то сотрудники ГИБДД имеют право его оштрафовать на 1 тыс. рублей. По его мнению, практика «наказания рублем» приучила бы водителей соблюдать пункт 2.6.1 ПДД.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

А вот обращаться к услугам аварийного комиссара, по мнению Попова, не следует. Напомним, что аварийный комиссар — это специалист, который помогает водителям разобраться в ситуации на дороге, оформить аварию по европротоколу и заявить о случившемся в страховую. Однако услуги такого эксперта платные, и оплачивает их тот, кто его вызвал, независимо от того, кто виноват в ДТП.

— Это вообще чушь собачья (вызов аварийного комиссара, — прим. ред.), имейте в виду. Аварийный комиссар не предусмотрен ни 40-м федеральным законом, ничем. Статус этого персонажа не определен, его нет. Если такой эксперт допустит ошибку при оформлении ДТП, то он просто скажет, что «был тут не при делах». Аварийный комиссар — это персона, которая не существует, — добавил Попов.