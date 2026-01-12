Программа комплексного развития села получит финансирование в 6 млрд рублей

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин озвучил планы реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках программы предусмотрено финансирование 32 объектов, общая стоимость которых составит более 6 миллиардов рублей.

Большая часть средств направлена на создание и реконструкцию социальной инфраструктуры. Проект предусматривает строительство и ремонт 22 соцобъектов в семи муниципалитетах республики. Это образовательные учреждения, центры предоставления услуг населению и культурно-развлекательные заведения. Объем вложений в социальную сферу составит 5,077 млрд рублей.

Программа также предполагает улучшение инженерной инфраструктуры сельской местности. Будет построено и реконструировано девять инженерных объектов в шести районах Татарстана. На реализацию этой части плана выделено 955 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одна важная составляющая программы — обеспечение доступа к высокоскоростному интернету. Предполагается построить линию скоростного интернета к многофункциональному центру в Мензелинске. Стоимость проекта оценивается в 511 млн рублей.

Контракты на выполнение всех предусмотренных проектом работ планируется заключить до конца марта текущего года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в 2026 году на развитие сельхозтерриторий направят почти 13 млрд рублей.

Ариана Ранцева