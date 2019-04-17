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Экономика

В России появились два новых миллиардера

11:07, 17.04.2019
В России появились два новых миллиардера
Фото: pixavay.com

Агентство Bloomberg сообщило о появлении в России двух новых миллиардеров. Это основатели Playrix Holding Ltd. Игорь и Дмитрий Бухманов. По данным Bloomberg Billionaires Index, они имеют по $1,4 млрд.

Компания Playrix Holding является разработчиком игр. Самыми известными являются Gardenscapes и продолжение Homescapes, передает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года совокупное состояние богатейших россиян, по версии Bloomberg, увеличилось на $20,5 млрд. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg на тот момент входили 23 россиянина.

ЭкономикаФинансы
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