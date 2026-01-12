В Татарстане диспансеризацию в 2025 году прошли свыше 900 тысяч жителей

Фото: Руслан Ишмухаметов

В рамках медицинских профилактических осмотров, проведенных в течение определенного периода, врачи выявили 108 028 заболеваний различной степени тяжести. Большая часть заболевших, около 85%, была незамедлительно принята на диспансерное медицинское наблюдение специалистами здравоохранения.

Особое внимание привлекает тот факт, что среди выявленных нарушений здоровья обнаружено 1 524 новых случая злокачественных опухолей. Ранняя диагностика позволит своевременно начать лечение и повысить шансы пациентов на выздоровление.

Анализ результатов показал, что более 20% обследуемых фактически оказались совершенно здоровы, однако у каждого десятого человека обнаружены факторы риска возникновения тех или иных заболеваний. Для профилактики дальнейшего ухудшения состояния здоровья специалисты настоятельно рекомендуют регулярно проходить медицинский осмотр.

Ариана Ранцева