«Свияжские холмы» погасили долги по зарплате на 1,8 млн рублей

ООО «Силикон» рассчиталось с долгами перед 8 сотрудниками, общая сумма погашения составила 920 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана совместно с государственными структурами завершило мероприятия по погашению долгов работодателей перед сотрудниками. По итогам заседаний Республиканской межведомственной комиссии и Координационного совета по труду две организации республики ликвидировали задолженность по заработной плате своим работникам.

АО «ГСОК «Казань» перечислило зарплату 38 сотрудникам, сумма выплаты составила 1 798 850 рублей. В свою очередь, ООО «Силикон» рассчиталось с долгами перед восемью сотрудниками, общая сумма погашения составила 920 060 рублей.

Ариана Ранцева