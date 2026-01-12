Госдеп аннулировал более 100 тысяч виз, включая студенческие и специальные

Американский Госдепартамент объявил об аннулировании более 100 тысяч виз, выданных иностранцам, подозреваемым в причастности к преступной деятельности. Из общего числа аннулированных документов около 8 тысяч составляли визы категории F-1, предназначенные для студентов, обучающихся в США, а также примерно 2,5 тысячи специальных виз, предоставляемых высококвалифицированным специалистам, пишет РИА «Новости».

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что данная мера направлена исключительно на защиту национальной безопасности США и противодействие потенциальному нелегальному пребыванию на американской территории лиц, представляющих угрозу обществу.

Ариана Ранцева