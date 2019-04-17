Криминалисты назвали возможную причину пожара в Нотр-Дам

Возможной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери является проблема с электричеством. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на криминалистов.

Неизвестно, является ли это версия единственной. Очаг возгорания был, предположительно, расположен у основания шпиля собора.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. В качестве основной версии пожара рассматривается непредумышленное возгорание. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора потребуется 5 лет.