ДОМ.РФ добавил новые города в программы семейной и дальневосточной ипотеки

Дополнительные возможности появились в 22 городах сразу 15 регионов

Фото: Динар Фатыхов

Количество населенных пунктов, где граждане смогут воспользоваться программой семейной, дальневосточной и арктической ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке, увеличилось до 891 в 83 регионах России. Дополнительные возможности появились в 22 городах сразу 15 регионов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Расширенный перечень включает города, где отсутствуют масштабные строительные проекты или ведется возведение менее двух жилых комплексов одновременно. К таким населенным пунктам теперь относятся, например, Елец в Липецкой области, Орск в Оренбургской области и Нижневартовск в ХМАО-Югре.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для участия в программе покупки жилья на вторичном рынке установлены ограничения: дом не должен быть старше 20 лет на момент выдачи ипотечного займа, стороны сделки не могут находиться в родстве или иных зависимых отношениях друг с другом.

Согласно официальным данным ДОМ.РФ, программа позволила улучшить жилищные условия более чем 12,7 тысячи российских семей в 2025 году.

Ранее «Реальное время» писало, что эксперты прогнозируют снижение активности на рынке жилья в 2026 году.



Ариана Ранцева