СМИ: писатель Дмитрий Быков находится в коме в уфимской больнице

В Уфе экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков.

Публицисту стало плохо за несколько часов до его выступления в столице Башкирии. Он должен был провести лекцию. В группе Быкова уже появилась информация об отмене мероприятия, решается вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты.

По информации «КП», у Быкова случился инсульт. Предварительно, он впал в кому. Врачи продолжают бороться за жизнь писателя.

Напомним, ранее в Москве госпитализировали вдову Николая Караченцова после падения на даче.