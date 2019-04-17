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СМИ: писатель Дмитрий Быков находится в коме в уфимской больнице

11:46, 17.04.2019 4
СМИ: писатель Дмитрий Быков находится в коме в уфимской больнице
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

В Уфе экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков.

Публицисту стало плохо за несколько часов до его выступления в столице Башкирии. Он должен был провести лекцию. В группе Быкова уже появилась информация об отмене мероприятия, решается вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты.

По информации «КП», у Быкова случился инсульт. Предварительно, он впал в кому. Врачи продолжают бороться за жизнь писателя.

Напомним, ранее в Москве госпитализировали вдову Николая Караченцова после падения на даче.

Общество Башкортостан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12:16
    Кошмар,очень умный мужик...
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  • Анонимно 12:19
    ужас какой
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  • Анонимно 12:19
    Пусть выздоравливает Дмитрий Львович
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  • Анонимно 12:47
    Не является ли эта неожиданная госпитализация следствием покушения со стороны многочисленных фанатов харизматичной и симпатичной певицы Хелависы, лидера фолк-рок-группы «Мельница», в отношении которой пострадавший недавно высказался крайне неодобрительно в одном из своих выступлений в авторской программе «Один» на радио «Эхо Москвы»?
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