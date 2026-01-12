Новости общества

Казанские власти объявили ночную чистку парковок от снега

17:09, 12.01.2026

Мероприятие начнется вечером и продлится до утра, минимально мешая автовладельцам

Фото: Максим Платонов

Комитет внешнего благоустройства Казани объявил о проведении ночной уборки снега на муниципальных платных стоянках столицы Татарстана. Мероприятие начнется вечером и продлится до утра, минимально мешая автовладельцам, пишет мэрия Казани.

Работы запланированы на улицах Короленко (парковочная зона №407), Адоратского (парковочная зона №216), Бондаренко (парковочная зона №164) и Хусаина Ямашева (парковочная зона №212). Уборка начнется с 21:00 и закончится к 5:00.

Далее с 21:00 до 6:00 уборка охватит улицы Жуковского, Мартына Межлаука, Островского, Шигабутдина Марджани, переулок Кирова, улицу Рустема Яхина и Университетскую.

Ранее «Реальное время» писало, что, по данным «Открытой Казани», с 31 декабря по 11 января от горожан поступила 121 жалоба на вывоз ТКО и более 2 тыс. обращений на уборку придомовых территорий.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

