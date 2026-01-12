Общие вложения в промышленность России превышают 5 трлн рублей

Владимир Путин провел встречу с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, на которой обсудили итоги работы российского промышленного сектора за 2025 год. Отмечено значительное увеличение инвестиций и экспорта, сообщили в пресс-службе правительства России.

Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности выросли на 23%, достигнув суммы около 5 триллионов рублей. Финансовые средства направлялись на модернизацию производственных мощностей и запуск новых перспективных проектов.

За первые десять месяцев 2025 года объем экспорта промышленных изделий увеличился на 18%. Основными партнерами остаются дружественные государства, куда поставляется примерно 80% продукции. Это свидетельствует о способности отечественных компаний адаптироваться к изменениям на мировых рынках.

Доля гражданских изделий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса достигла уровня более 30%.

Только за последний год было испытано более тысячи новых видов вооружения и специальной техники. Новый ассортимент продукции планируется представить широкой публике уже в первом квартале следующего года.

Россия установила новый исторический максимум по продажам вооружений, закрепив позицию мирового лидера. Общий портфель контрактов превышает отметку в 70 миллиардов долларов.

Российские космические компании зафиксировали прирост выручки на уровне 10%. Государственная корпорация «Роскосмос» произвела 17 успешных стартов ракетоносителей в минувшем году.

