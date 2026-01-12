Государство планирует обеспечить бесплатные участки многодетных семей инфраструктурой

Депутат Леонид Слуцкий указал на невозможность проживания на участках без дорог и коммуникаций

Фото: Ирина Плотникова

Группа парламентариев Государственной думы, представляющих фракцию ЛДПР во главе с депутатом Леонидом Слуцким, внесла на обсуждение новый законопроект. Предлагается внести изменения в законодательство, согласно которым бесплатная земля, предоставляемая многодетным семьям, обязана заранее оснащаться необходимой жилой инфраструктурой и подъездными путями. Документ размещен в думской электронной базе.

Документ предполагает внесение поправок в действующий Земельный кодекс Российской Федерации. Согласно инициативе, государственные органы обязаны обеспечить подключение земельных наделов к водоснабжению, электроснабжению и другим необходимым коммуникациям еще до предоставления участка семье.

Ранее лидер ЛДПР обращал внимание общественности на серьезные трудности, с которыми сталкиваются некоторые семьи, получившие бесплатную землю: часто выделенные участки находятся в местах, непригодных для строительства жилья из-за полного отсутствия инфраструктуры. Нередко такие ситуации вынуждают семьи самостоятельно вкладывать значительные собственные средства в создание необходимых условий для освоения земли.



Ариана Ранцева