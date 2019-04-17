Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.

Он рассказал, что для решения этой проблемы недостаточно платить пособия и субсидии.

Выступая перед Госдумой, глава правительства отметил, что государство также должно заботиться о сфере здравоохранения, об образовании и малом бизнесе.

Ранее сообщалось, что Роструд планирует сократить число бедных в стране сразу на 4 млн человек.