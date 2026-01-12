Размер надбавки к пенсии пожилых и инвалидов хотят увеличить до МРОТ

Сейчас действующая система позволяет получать дополнительную фиксированную выплату в размере 1 200 рублей ежемесячно

Фото: Максим Платонов

Группа российских законодателей во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий увеличение ежемесячных выплат гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Документом предусмотрено установление доплат на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), действующего в соответствующем периоде, пишет ТАСС.

Сейчас действующая система позволяет получать дополнительную фиксированную выплату в размере 1 200 рублей ежемесячно. Законотворцы считают такую меру недостаточной и предполагают, что данную сумму необходимо привести в соответствие с минимальным уровнем заработной платы, установленным государством.

Так, авторы инициативы указывают, что введение нового подхода приведет к увеличению размера дополнительной выплаты в 2026 году до 27 093 рублей. При этом не ставится условие обязательного наличия попечителя, который занимается непосредственным уходом за нуждающимся человеком. Граждане смогут свободно распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.

Кроме того, это изменение направлено на сохранение возможности лицам, осуществляющим уход, продолжить работу и заработать дополнительно. По мнению разработчиков законопроекта, эта мера сможет существенно повлиять на финансовое положение указанных категорий граждан, обеспечив им дополнительный источник дохода и улучшенные социальные гарантии.

Ариана Ранцева