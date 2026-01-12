Врачи Татарстана оживили пациента спустя 65 минут после остановки сердца

Пациенту потребовалось провести суммарно 300 часов в отделении интенсивной терапии

Фото: Дмитрий Резнов

Реаниматологи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов совершили практически невозможное: вернули к жизни 62-летнего жителя Менделеевска, сердце которого остановилось на целых 65 минут. Пациент поступил в больницу в критическом состоянии из-за обширного инфаркта миокарда.

Специалисты клиники активно боролись за его жизнь, применяя уникальное оборудование — автоматизированный аппарат сердечно-легочной реанимации LUCAS 3. Устройство поддерживало постоянное оптимальное давление на грудную клетку, обеспечивая искусственное кровообращение и дыхание. Параллельно команда врачей проводила необходимые медицинские манипуляции, направленные на восстановление жизнедеятельности организма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После успешного запуска сердечной деятельности пациенту была назначена экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Этот метод помог поддержать жизнеспособность органов и тканей в течение семи суток, позволяя телу восстанавливаться после тяжелого стресса. Далее последовало экстренное стентирование коронарной артерии, позволившее устранить причину ишемического повреждения сердца.

Пациент суммарно провел 300 часов в отделении интенсивной терапии, прежде чем его состояние стабилизировалось настолько, что можно было перевести больного в кардиологию. Спустя некоторое время мужчина вернулся домой к родным.

Ариана Ранцева