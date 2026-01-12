Правительство РФ утвердило новую программу госгарантий бесплатной медпомощи

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство России утвердило обновленную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на очередном заседании Кабинета министров, пишет ТАСС.

Программа включает меры, направленные на повышение доступности и качества медицинского обслуживания россиян. Она разработана в рамках реализации национальной стратегии развития системы здравоохранения, утвержденной ранее указом президента страны.

Основные цели программы:

Улучшение инфраструктуры медицинских учреждений;

Повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала;

Расширение перечня бесплатных медицинских услуг;

Одним из ключевых нововведений станет расширение списка заболеваний, лечение которых покрывается государством бесплатно. Это позволит большему числу граждан получать необходимую медицинскую помощь без финансовых затрат.

Кроме того, планируется модернизация оборудования в больницах и поликлиниках, что улучшит качество диагностики и лечения.

Реализация программы предусматривает выделение дополнительных бюджетных средств на развитие медицины. Предполагается также внедрение современных технологий управления здравоохранением, что повысит эффективность расходования ресурсов.

Ариана Ранцева