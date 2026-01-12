В Казани может появиться новый мурал в честь бойца СВО

Его могут разместить на фасаде гимназии №125, сообщил Илья Вольфсон

Фото: предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

На фасаде гимназии №125 в Казани может появиться мурал в честь участника специально военной операции подполковника Михаила Ермолина — командира реактивного артиллерийского дивизиона 126-й гвардейской бригады береговой обороны с позывным «Днепр». Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон после посещения учебного заведения.

Сейчас в гимназии есть мемориальная зона, посвященная ее знаменитому выпускнику.

— Михаил прошел горячие точки: Чечню, Южную Осетию, Сирию. Награжден медалями Жукова, Суворова, «За отличие в военной службе» всех степеней, медалью «За службу на Северном Кавказе», нагрудным знаком, медалью участника сирийской кампании. Посмертно — орденом Мужества: на СВО он спас 35 человек, выведя их из окружения под огнем, и погиб на следующий день при выполнении боевой задачи. В школе создан уголок памяти, а во дворе посажено дерево — его привезла мама Михаила из своего сада. На фасаде школы есть место, которое хорошо подходит для памятного мурала в честь Героя. Постараюсь помочь, чтобы эта идея была реализована. Подвиг Михаила Ермолина должен жить — в памяти школы, города и страны, — написал депутат в телеграм-канале.

Также Илья Вольфсон обратил внимание, что гимназию отремонтировали по программе капитального ремонта школ, которая реализуется с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина. Обновлением школьной инфраструктуры занимаются «Единая Россия» и Минпросвещения совместно с регионами. Финансирование идет из федерального бюджета в рамках программы «Развитие образования» и партийного проекта «Новая школа». На конец 2025 года по всей стране отремонтированы уже 5 635 школ.

Депутат напомнил, что гимназия №125 была построена в 1988 году и стала первой в Азино.

— Проблемы были типичные для зданий этого возраста: протекающая кровля, продуваемые деревянные окна. В ходе ремонта полностью заменили кровлю и все оконные блоки, отремонтировали холл, спортзал, кабинеты биологии, химии и физики. Обновили инженерные сети, выполнили отделочные работы, завезли новую мебель. Столовую делать не стали — ее модернизировали еще в 2019 году по городской программе школьных ресторанов, одной из первых в Казани. Результат можно только похвалить: все сделано качественно и в срок — ни у родителей, ни у администрации школы нет замечаний, — сообщил Илья Вольфсон.