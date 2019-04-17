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На российских автомагистралях России предложили сузить левую полосу

07:59, 17.04.2019 1
На российских автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Фото: Максим Платонов

Российский дорожный научно-исследовательский институт предложил сузить ширину крайних левых полос на автомагистралях с действующих 3,75 до 3,5 метров.

Инженеры в ходе исследования провели экспериментальные наблюдения траектории движения автомобилей на автомагистрали М9 «Балтия» и на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты сделали вывод, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения автомобилей, может быть снижена без изменения скорости и безопасности движения, пишет RT.

По мнению экспертов, сужение левой полосы поможет сэкономить деньги на строительство автомагистралей и расширениr сети скоростных дорог в РФ.

Ранее Министерство транспорта РФ предложило увеличить штраф за остановку на автомагистралях и скоростных дорогах с 1 000 до 3 000 рублей.

ОбществоИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:15
    Это идиотизм делать уже самую скоростную полосу.Экономия 25 см асфальта выльется в многомиллионные пенсии по инвалидности выжившим жертвам ДТП.Это не считая трупов.
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